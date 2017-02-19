Kongrede neler konuşuldu?
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KONGREDE NELER KONUŞULDU?

Gençlerbirliği kongresinden Klasspor'a özel röportajlar....

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Dün gerçekleştirilen Gençlerbirliği kongresini Klasspor bir ilke imza atarak canlı olarak yayınladı.

İlhan Cavcav'ın vefatı ardından olağanüstü olarak toplanan genel kurulda Murat Cavcav, yeni yönetimi ile birlikte başkanlığa oturdu.

Kongrede yönetim kurulu üyelerine ve Gençlerbirliklilere mikrofon uzatan yalnızca Klasspor vardı.

Daha önce kulüp yönetiminde de görev yapan İlhan Cavcav'ın küçük oğlu Önder Cavcav, kulüp yöneticilerinden Hıfzı Kuruşa, Arda Çakmak, Bülent Üstündağ, Arif Ölmez, Aykut Akalın, Cem Şükrü Kaya ile Hakan Kaynar'ın ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu; Klasspor mikrofonlarına kongreyi ve yeni dönem Gençlerbirliği'ni değerlendirdi.
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