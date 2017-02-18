ÇAYKUR RİZESPOR 1 - GALATASARAY 1

Çaykur Rizespor 1 - Galatasaray 1
Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Çaykur Rizespor: Abdoulaye Diallo, Özgür Çek, Mehmet Akyüz (62' Nosa Igiebor), Ümit Kurt (43' Mohamed Ali Yaakoubi), Godfrey Oboabona, Jakob Jantscher (71' Patrik Tuszynski), Ahmet İlhan Özek, Davide Petrucci, Recep Niyaz, Dhurgham Ismail, Bright Edomwonyi
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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Galatasaray: Fernando Muslera, Aurelien Chedjou, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Martin Linnes (71' Ahmet Çalık), Nigel De Jong, Yasin Öztekin, Josue (60' Tolga Ciğerci), Selçuk İnan (78' Sinan Gümüş), Garry Rodrigues, Lukas Podolski
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç
Goller: DK 23: Lukas Podolski (Galatasaray), DK 75: Özgür Çek (Çaykur Rizespor)
Sarı Kart: DK 13: Lukas Podolski (Galatasaray)
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