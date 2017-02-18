Çaykur Rizespor 1 - Galatasaray 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÇAYKUR RİZESPOR 1 - GALATASARAY 1

Çaykur Rizespor 1 - Galatasaray 1

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

604 Okunma

Çaykur Rizespor 1 - Galatasaray 1

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Çaykur Rizespor: Abdoulaye Diallo, Özgür Çek, Mehmet Akyüz (62' Nosa Igiebor), Ümit Kurt (43' Mohamed Ali Yaakoubi), Godfrey Oboabona, Jakob Jantscher (71' Patrik Tuszynski), Ahmet İlhan Özek, Davide Petrucci, Recep Niyaz, Dhurgham Ismail, Bright Edomwonyi

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Fernando Muslera, Aurelien Chedjou, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Martin Linnes (71' Ahmet Çalık), Nigel De Jong, Yasin Öztekin, Josue (60' Tolga Ciğerci), Selçuk İnan (78' Sinan Gümüş), Garry Rodrigues, Lukas Podolski

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç

Goller: DK 23: Lukas Podolski (Galatasaray), DK 75: Özgür Çek (Çaykur Rizespor)

Sarı Kart: DK 13: Lukas Podolski (Galatasaray)

﻿

İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
İşte Galatasaray'ın Rize kafilesi
Çaykur Didi Stadı'nda kar alarmı!
Galatasaray ile Çaykur Rizespor 34. randevuda
Futbolda haftanın programı
Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿