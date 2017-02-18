Şanlıurfaspor 2 - Göztepe 2
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ŞANLIURFASPOR 2 - GÖZTEPE 2

Şanlıurfaspor 2 - Göztepe 2

TFF 1. Lig 21. haftasında Şanlıurfaspor ile Göztepe Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Şanlıurfaspor 2 - Göztepe 2

TFF 1. Lig 21. haftasında Şanlıurfaspor ile Göztepe Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Cemil Adıcan, Andrei Marc, Abdulaziz Solmaz (81' Mertcan Çam), Hüseyin Kala, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Artarslan, Daudet N'dongala (46' Halil Köçer), Batuhan Karadeniz (32' Artun Akçakın)

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Göztepe: Günay Güvenç, Gençer Cansev, Leo Schwechlen, Canberk Dilaver (81' Lokman Gör), Emre Can Coşkun (46' Mehmet Umut Nayir), Murat Akın, Aleksandr Kobakhidze (55' Sinan Özkan), Tayfur Bingöl, Halil Akbunar, Hakan Barış, Adis Jahovic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Mustafa Savranlar, Ramazan Keleş

Goller: DK 33: Batuhan Artarslan (Şanlıurfaspor), DK 58: Artun Akçakın (Şanlıurfaspor), DK 90: Mehmet Umut Nayir (Göztepe), DK 90: Mehmet Umut Nayir (Göztepe)

Sarı Kartlar: DK 16: Cemil Adıcan (Şanlıurfaspor), DK 37: Hakan Barış (Göztepe), DK 43: Artun Akçakın (Şanlıurfaspor), DK 63: Gençer Cansev (Göztepe), DK 65: Adis Jahovic (Göztepe), DK 67: Murat Akın (Göztepe), DK 79: Sinan Özkan (Göztepe), DK 86: Sinan Ören (Şanlıurfaspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Cemil Adıcan (Şanlıurfaspor)

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