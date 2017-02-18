ŞANLIURFASPOR 2 - GÖZTEPE 2

Şanlıurfaspor 2 - Göztepe 2
TFF 1. Lig 21. haftasında Şanlıurfaspor ile Göztepe Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Cemil Adıcan, Andrei Marc, Abdulaziz Solmaz (81' Mertcan Çam), Hüseyin Kala, Kağan Söylemezgiller, Batuhan Artarslan, Daudet N'dongala (46' Halil Köçer), Batuhan Karadeniz (32' Artun Akçakın)
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Göztepe: Günay Güvenç, Gençer Cansev, Leo Schwechlen, Canberk Dilaver (81' Lokman Gör), Emre Can Coşkun (46' Mehmet Umut Nayir), Murat Akın, Aleksandr Kobakhidze (55' Sinan Özkan), Tayfur Bingöl, Halil Akbunar, Hakan Barış, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Hakem: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Mustafa Savranlar, Ramazan Keleş
Goller: DK 33: Batuhan Artarslan (Şanlıurfaspor), DK 58: Artun Akçakın (Şanlıurfaspor), DK 90: Mehmet Umut Nayir (Göztepe), DK 90: Mehmet Umut Nayir (Göztepe)
Sarı Kartlar: DK 16: Cemil Adıcan (Şanlıurfaspor), DK 37: Hakan Barış (Göztepe), DK 43: Artun Akçakın (Şanlıurfaspor), DK 63: Gençer Cansev (Göztepe), DK 65: Adis Jahovic (Göztepe), DK 67: Murat Akın (Göztepe), DK 79: Sinan Özkan (Göztepe), DK 86: Sinan Ören (Şanlıurfaspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Cemil Adıcan (Şanlıurfaspor)
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