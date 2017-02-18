MURAT CAVCAV, İLK AÇIKLAMASINI KLASSPOR'A VERDİ

Murat Cavcav, başkanlığının ardından ilk açıklamasını Klasspor mikrofonlarına yaptı.

Gençlerbiriliği’nin efsanevi başkanı İlhan Cavcav’ın vefatının ardından yapılan olağanüstü kongrede, Murat Cavcav’ın listesi yönetimi devraldı. Başkent ekibinin yeni başkanı Murat Cavcav, başkanlığının ardından ilk açıklamasını Klasspor mikrofonlarına yaptı.

“İlhan Cavcav’dan mirası aldık”

İlhan Cavcav’ın mirasını devraldıklarını vurgulayan Murat Cavcav, “Çok nezih ve güzel topluluk ile kongremizi gerçekleştirdik. Efsane başkanımız ve babamızdan, bugün itibariyle başkanlık görevini devraldım. İlhan Cavcav’ın tecrübelerine bir anda ulaşmamız çok zor. Babamızın bıraktığı bu mirası, en iyi yerlere getirmek için çaba sarf edeceğiz. Yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımız ile bu kültürü devam ettireceğiz. “ dedi.

Yeni seçilen yönetimde bilindik kişilerin olduğunu söyleyen Cavcav, “Yönetimde çok ciddi bir revizyon olmadı. Geçmişte bu kulübe hizmet etmiş isimlerden ve mevcut yönetimde bulunan arkadaşlarımız ile yolumuza devam edeceğiz. Muhterem kişi Kemal Kaya’nın (Sarı Kemal) oğlu Cem Kaya’yı yönetime aldık. Yeni yönetimimizle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

“Yeni dönemde stadyumu doldurmalıyız”

Yeni dönemdeki amaçlarının taraftarları stadyuma çekmek olduğunun altının çizen Cavcav, “Gençlerbirliği taraftarlarını yeni dönemde stadyuma çekmek istiyoruz. Özellikle Ankaralı futbolseverlerle birleşerek stadyumu doldurmayı amaçlıyoruz. Basının yazacağı haberlerle de bu işin çözüleceğini düşünüyorum. “ ifadesini kullandı.

“Zaman kaybetmeden kongreyi gerçekleştirdik”

Belirsizliği gidermek için kısa zamanda kongreyi yaptıklarını belirten Cavcav, “Babamızın acı kaybı, hem aile hem de camia olarak bizleri çok üzdü. Bu şoku atlatmak kolay olmadı. İlhan Cavcav, bu kulübün 40 yıllık başkanıydı ve benim her şeyimdi. Babamın ölümünden oluşan belirsizliği sonlandırmak için kongreyi hemen yapmak istedik ve başardık. Bir an önce yönetimimizi oluşturup amaçlarımız doğrultusunda çalışmalara başlamak istedik. Kongreyi kısa zamanda yapmamızın sebebi de buydu. Kongre sonrasında oynayacağımız Konyaspor maçını kazanıp o 3 puanı, yönetimimize ve kongre salonunu dolduran delegelerimize armağan etmek istiyoruz.” dedi.

“Futbolda böyle şeyler var…”

Başarılar için daima geleceğe bakmak gerektiğini kaydeden Cavcav, “Son haftalarda alınan olumsuz skorları, futbolun doğasına bağlıyorum. İlhan Cavcav’ın ölümüyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Futbolda her zaman istediğini yapamıyorsun. Talihsiz bir dönem geçirdik. Son hafta oynadığımız Alanya maçında gerçekten kötüydük, bir oyuncu iyidir diyemedim. O gün neden öyle oldu bilmiyorum. Artık bu maça yapacak bir şey yok, başarı için geleceğe bakmak zorundayız. “ şeklinde konuştu.

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