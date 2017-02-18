TAŞDEMİR: "GEREKEN YAPILACAK"

Site Yorumları

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5 Balgat 19 Şubat 201700:46 Lan yeter be artık yeter. Gereken yapılacak diyorsunuz. Lig sonuncusunu yenemedikten sonra ne olacak daha.gençliğim gitti dert küpü oldum. Yazıklar olsun ruhsuzlar.hiçmi karakteriniz yok sizin

4 MEHMET 18 Şubat 201722:53 BAŞKENTLİK ARKADAŞİM SÖYLEDİZLERİME AYNEN KATILIYORUM BEN BİRDE İSTANBULDA YASIYORUM

3 Cankirili Simsar Seco 18 Şubat 201720:54 Daha 10 Mactan Fazla Var Bu Koprunun Altindan Cok Sular Akacak..Gumushane Yarin Kazanir Iki Hafta Sonra Kaybeder Biz Kazaniriz Vs. Sonuc Olarak Su An Dumen Bizde Degil Kendi Kaderimizi Tayin Edecek Pozisyonumuz Yok..Bize Dusen Kazanmak Ve Beklemek..Kayiplar Telafi Olmaz Ama Gumushanede Hata Yapacak Sinirlerine Acaba Son 6-7 Macta Hakim Olabileceklermi?? Yasayip Gorecegiz Insallah..

2 Batıkentli Ankaragüçlü Baboş!!!!!!! 18 Şubat 201720:06 Hocam lig bitti, Gereken yapılsa ne olacak ...Atı alan Üsküdar'ı geçti...Geçmiş olsun artık,,, Topçular ruhsuz oynuyor, şu taraftarımıza çok yazık, üzülüyorum, karşılığı bu oynanan kötü futbol olmamalı... yeter artık Kanser olduk vallahi ... ite köpeğe karşı yıllardır rezil olduk...yazıktır,Günahtır, ......