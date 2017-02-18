Taşdemir: "Gereken yapılacak"
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TAŞDEMİR: "GEREKEN YAPILACAK"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Tokatspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Tokatspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tokatspor karşısında takım halinde kötü oynadıklarını kabul eden Taşdemir, “Artık gereken neyse o yapılacak” diyerek radikal kararların alınabileceğinin işaretini verdi.

Taşdemir’in maç sonundaki ifadeleri şu şekilde:

“Bugün değerlendirebileceğimiz bir oyunumuz yoktu. Baştan sona her şey kötüydü. Maçın ardından kendi aramızda toplantı yapacağız ve ne gerekiyorsa o kararları alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

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5
Balgat
19 Şubat 201700:46
Lan yeter be artık yeter. Gereken yapılacak diyorsunuz. Lig sonuncusunu yenemedikten sonra ne olacak daha.gençliğim gitti dert küpü oldum. Yazıklar olsun ruhsuzlar.hiçmi karakteriniz yok sizin
4
MEHMET
18 Şubat 201722:53
BAŞKENTLİK ARKADAŞİM SÖYLEDİZLERİME AYNEN KATILIYORUM BEN BİRDE İSTANBULDA YASIYORUM
3
Cankirili Simsar Seco
18 Şubat 201720:54
Daha 10 Mactan Fazla Var Bu Koprunun Altindan Cok Sular Akacak..Gumushane Yarin Kazanir Iki Hafta Sonra Kaybeder Biz Kazaniriz Vs. Sonuc Olarak Su An Dumen Bizde Degil Kendi Kaderimizi Tayin Edecek Pozisyonumuz Yok..Bize Dusen Kazanmak Ve Beklemek..Kayiplar Telafi Olmaz Ama Gumushanede Hata Yapacak Sinirlerine Acaba Son 6-7 Macta Hakim Olabileceklermi?? Yasayip Gorecegiz Insallah..
2
Batıkentli Ankaragüçlü Baboş!!!!!!!
18 Şubat 201720:06
Hocam lig bitti, Gereken yapılsa ne olacak ...Atı alan Üsküdar'ı geçti...Geçmiş olsun artık,,, Topçular ruhsuz oynuyor, şu taraftarımıza çok yazık, üzülüyorum, karşılığı bu oynanan kötü futbol olmamalı... yeter artık Kanser olduk vallahi ... ite köpeğe karşı yıllardır rezil olduk...yazıktır,Günahtır, ......
1
BAŞKENTLİ
18 Şubat 201719:55
Yeter.Hayatımda gördüğüm en karakter yoksunu haysiyetsiz kişiliksiz sözde futbolcu bozuntuları.2 gündür Türkiye bizi konuşurken bu ruhsuz karaktersizler Türkiye dışındamıydı.Hiçmi vicdanınız yok.Millet aç susuz kaldı ama bu takımı yanlız bırakmadı.Hoca iş işten geçti.Bu takım Kırklareli maçında bizden birşey olmaz msj.verdi.32 yıldır ANKARAGÜCÜ ile yatıp kalktığım için biliyorum.O gariban insanların rızkından kesip aldığı bilet paralarından ruhsuzlara verirseniz hakkımız haram olsun.
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