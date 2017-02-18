TAŞDEMİR: "GEREKEN YAPILACAK"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Tokatspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Tokatspor karşısında takım halinde kötü oynadıklarını kabul eden Taşdemir, “Artık gereken neyse o yapılacak” diyerek radikal kararların alınabileceğinin işaretini verdi.
Taşdemir’in maç sonundaki ifadeleri şu şekilde:
“Bugün değerlendirebileceğimiz bir oyunumuz yoktu. Baştan sona her şey kötüydü. Maçın ardından kendi aramızda toplantı yapacağız ve ne gerekiyorsa o kararları alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.
- KLASSPOR ÖZEL HABER