İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 21. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Abdoulaye Dıallo, Godfreyıtama Oboabona, Davıde Petruccı, Jakob Janster, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Osagıe Brıght Edomwonyı, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı, Özgür Çek, Ahmet İlhan Özek, Ümit Kurt
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Josef Podolskı, Martın Lınnes, Garry Mendes Rodrıgues, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Semih Kaya, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Nigel De Jong, Sabri Sarıoğlu
Teknik Direktör: Igor Tudor
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç
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