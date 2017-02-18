İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 21. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Abdoulaye Dıallo, Godfreyıtama Oboabona, Davıde Petruccı, Jakob Janster, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Osagıe Brıght Edomwonyı, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı, Özgür Çek, Ahmet İlhan Özek, Ümit Kurt

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Josef Podolskı, Martın Lınnes, Garry Mendes Rodrıgues, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Semih Kaya, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Nigel De Jong, Sabri Sarıoğlu

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Kutluhan Bilgiç

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