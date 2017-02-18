ALTINORDU 2 - ADANA DEMİRSPOR 1

Altınordu 2 - Adana Demirspor 1
TFF 1. Lig 21. haftasında Altınordu ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Acer, Arif Morkaya, Okan Derici (66' Beykan Şimşek), Erdoğan Yeşilyurt, Abdulkadir Parmak (87' Barış Alıcı), Alican Özfesli, Hasan Kabze (90' Fatih Aktay)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Adana Demirspor: Zülküf Özer, Göksu Alhas, Onur Akbay, Nikola Raspopovic, Oğuzhan Berber, Leroy George (89' Berat Tosun), Tiago Bezerra, Mehmet Taş, Servan Taştan (89' Alican Karadağ), Waldison De Souza (79' Berkay Samancı), Pote
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Ata Yıldırım, Bilal Gölen, Eser Birinci
Goller: DK 15: Okan Derici (Altınordu), DK 48: Pote (Adana Demirspor), DK 90: Beykan Şimşek (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 27: Pote (Adana Demirspor), DK 32: Waldison De Souza (Adana Demirspor), DK 84: Uğur Arslan Kuru (Altınordu), DK 89: Mehmet Taş (Adana Demirspor)
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