İ. Başakşehir 0 - Gaziantepspor 0
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İ. BAŞAKŞEHİR 0 - GAZİANTEPSPOR 0

İ. Başakşehir 0 - Gaziantepspor 0

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında İ. Başakşehir ile Gaziantepspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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İ. Başakşehir 0 - Gaziantepspor 0

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında İ. Başakşehir ile Gaziantepspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandu Epureanu, Alparslan Erdem, Yalçın Ayhan, Junior Caiçara, Marcio Mossoro (77' Mehmet Batdal), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca (77' Cengiz Ünder), İrfan Can Kahveci (65' Doka Madureira), Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Gaziantepspor: Paulo Victor, Wallace Reis, Elyasa Süme, Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Anis Ben-hatira, Marcinho, Sergei Kislyak, Sefa Yılmaz (82' Muhammed Ildiz), Mohammed Fatau (61' Abdülkadir Kayalı), Nabil Ghilas (69' Evans Kangwa)

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Hakem: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, Volkan Narinç, Erkan Engin

Sarı Kartlar: DK 64: Alexandu Epureanu (İ. Başakşehir), DK 69: Paulo Victor (Gaziantepspor), DK 70: Elyasa Süme (Gaziantepspor), DK 72: Wallace Reis (Gaziantepspor)

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