İşte Şanlıurfaspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
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İŞTE ŞANLIURFASPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Şanlıurfaspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 21. haftasında Şanlıurfaspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Şanlıurfaspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Şanlıurfaspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 21. Haftasında Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şanlıurfa Gap Arena

Şanlıurfaspor: Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Ovıdıu Andreı Marc, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Daudet Ndongala, Batuhan Karadeniz, Cemil Adıcan, Sinan Ören, Şaban Özel

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Göztepe: Emre Can Coşkun, Leo Schwechlen, Hakan Barış, Alexhander Kobakhıdze, Adıs Jahovıc, Günay Güvenç, Murat Akın, Halil Akbunar, Canberk Dilaver, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Mustafa Savranlar, Ramazan Keleş

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