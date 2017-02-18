İŞTE ŞANLIURFASPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Şanlıurfaspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Şanlıurfaspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 21. Haftasında Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şanlıurfa Gap Arena
Şanlıurfaspor: Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Ovıdıu Andreı Marc, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Daudet Ndongala, Batuhan Karadeniz, Cemil Adıcan, Sinan Ören, Şaban Özel
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Göztepe: Emre Can Coşkun, Leo Schwechlen, Hakan Barış, Alexhander Kobakhıdze, Adıs Jahovıc, Günay Güvenç, Murat Akın, Halil Akbunar, Canberk Dilaver, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Mustafa Savranlar, Ramazan Keleş
Maç Detayları - Canlı Anlatım