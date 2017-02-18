ANKARAGÜCÜ FIRSAT TEPMEYİ ADET EDİNDİ!

MKE Ankaragücü 1 - Tokatspor 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında MKE Ankaragücü ile Tokatspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Serkan Balcı, Sezgin Coşkun, Alihan Kubalas, Hurşit Taşcı, Ferhat Çulcuoğlu, Emre Şahin (67' Enes Kubat), Ömer Bozan, Harun Aydın (46' Orhan Gülle), Kenan Özer (46' Erhan Şentürk), Muharrem Ozan Cengiz
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
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Tokatspor: Atacan Öztürk, Haluk Ulaşoğlu, Gökalp Seçal, Samet Katanalp, Ekrem Sarıçam (46' Semih Beyaz), Serdar Eylik, Tolgahan Erbay (82' Çağlayan Alpsatan), Serkan Gürses, Ufuk Buncukçu, Ferhat Duman (69' Turgut Özdemir), Emrah Metoğlu
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
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Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Emre Bolel, Görkem Kargıage, Turgut Doman
Goller: DK 34: Ferhat Duman (Tokatspor), DK 89: Erhan Şentürk (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 11: Hurşit Taşcı (MKE Ankaragücü), DK 14: Ferhat Duman (Tokatspor), DK 33: Serkan Balcı (MKE Ankaragücü), DK 73: Emrah Metoğlu (Tokatspor), DK 75: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 85: Çağlayan Alpsatan (Tokatspor), DK 90: Samet Katanalp (Tokatspor)
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