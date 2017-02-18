Ankaragücü fırsat tepmeyi adet edindi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ FIRSAT TEPMEYİ ADET EDİNDİ!

Ankaragücü fırsat tepmeyi adet edindi!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında MKE Ankaragücü ile Tokatspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

2085 Okunma

MKE Ankaragücü 1 - Tokatspor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında MKE Ankaragücü ile Tokatspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Serkan Balcı, Sezgin Coşkun, Alihan Kubalas, Hurşit Taşcı, Ferhat Çulcuoğlu, Emre Şahin (67' Enes Kubat), Ömer Bozan, Harun Aydın (46' Orhan Gülle), Kenan Özer (46' Erhan Şentürk), Muharrem Ozan Cengiz

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Tokatspor: Atacan Öztürk, Haluk Ulaşoğlu, Gökalp Seçal, Samet Katanalp, Ekrem Sarıçam (46' Semih Beyaz), Serdar Eylik, Tolgahan Erbay (82' Çağlayan Alpsatan), Serkan Gürses, Ufuk Buncukçu, Ferhat Duman (69' Turgut Özdemir), Emrah Metoğlu

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Emre Bolel, Görkem Kargıage, Turgut Doman

Goller: DK 34: Ferhat Duman (Tokatspor), DK 89: Erhan Şentürk (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 11: Hurşit Taşcı (MKE Ankaragücü), DK 14: Ferhat Duman (Tokatspor), DK 33: Serkan Balcı (MKE Ankaragücü), DK 73: Emrah Metoğlu (Tokatspor), DK 75: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 85: Çağlayan Alpsatan (Tokatspor), DK 90: Samet Katanalp (Tokatspor)
 

﻿

Taşdemir: "Gereken yapılacak"
İşte MKE Ankaragücü - Tokatspor maçında ilk 11'ler
1
Aylin Nazlıaka'dan Ankaragücü taraftarlarına sürpriz
Tahkim kurulu, Ankaragücü'nün itirazını "haklı" buldu!
Ankaragücü'nde "hatıra biletleri" yoğun ilgi görüyor
Seymenler'den Ankaragücü'ne destek ziyareti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿