Antalyaspor 1 - K Karabükspor 0
Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Antalyaspor ile K Karabükspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.
Antalyaspor: Saso Fornezzi, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Mostapha El Kabir (81' Jean Makoun), Yekta Kurtuluş (13' Sandro), Zeki Yıldırım, Samuel Eto'o, Serge Mbilla Etame (64' Serdar Özkan), Deniz Kadah
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Kerim Zengin, Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici, Ceyhun Gülselam, Valerica Gaman, Andre Poko (83' İlhan Depe), Dejan Lazarevic (56' Ermin Zec), Mustapha Yatabare, Evgen Seleznyov
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
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Hakem: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Erkan Akbulut, Caner Ak
Gol: DK 82: Samuel Eto'o (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 21: Mostapha El Kabir (Antalyaspor), DK 39: Zeki Yıldırım (Antalyaspor), DK 43: Ceyhun Gülselam (K Karabükspor), DK 46: Barış Başdaş (K Karabükspor)
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