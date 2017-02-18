HALİDE EDİP ADIVARSPOR 0 - KEMERSPOR 2003 0

Halide Edip Adıvarspor 0 - Kemerspor 2003 0
TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Kemerspor 2003 Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, Barış Aysu, Ertuğrul Sancaktutan, Cemal Şener, Mustafa Kara, Taner Gürsoy, Muhammed Raşit Şahingöz (78' Habib Uzun), Yavuz Ayazoğlu (90' Burak Can Şen), Mert Narin (73' Hüseyin Afkan)
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Kemerspor 2003: Yavuz Özkan, Volkan Can, Veli Akbulut (63' Deniz Ataç), Barış Sağır, Zekeriya Çakırca, Ufuk Er (82' Ali Aydemir), Sergen Çelik, Umut Dilek, Burak Koçer, Akın Akman, Tahir Türker (74' Cerem Talha Dinçer)
Teknik Direktör: Tuğrul Metin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Nuri Karahançer, Hüseyin Otyakmaz, Ali Etlikci, Burak Altınel
Sarı Kartlar: DK 16: Umut Dilek (Kemerspor 2003), DK 16: Akın Akman (Kemerspor 2003), DK 61: Barış Aysu (Halide Edip Adıvarspor), DK 72: Mert Narin (Halide Edip Adıvarspor)
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