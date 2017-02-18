İşte Altınordu - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTINORDU - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altınordu - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 21. haftasında Altınordu ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altınordu - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Altınordu - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 21. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Abdulkadir Parmak, Alican Özfesli, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici, Hasan Salih Kabze

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adana Demirspor: Zülküf Özer, Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mıckael Franck Pote, Waldıson Rodrıgues De Souza, Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Tıago Queıroz Bezerra, Leroy Marten Glovanni George

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Hakem: Ali Şansalan, Ata Yıldırım, Bilal Gölen, Eser Birinci

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