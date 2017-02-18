İŞTE ALTINORDU - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altınordu - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Altınordu - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 21. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Abdulkadir Parmak, Alican Özfesli, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici, Hasan Salih Kabze
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Adana Demirspor: Zülküf Özer, Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mıckael Franck Pote, Waldıson Rodrıgues De Souza, Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Tıago Queıroz Bezerra, Leroy Marten Glovanni George
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Ata Yıldırım, Bilal Gölen, Eser Birinci
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