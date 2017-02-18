İşte İ. Başakşehir - Gaziantepspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE İ. BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEPSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte İ. Başakşehir - Gaziantepspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında İ. Başakşehir ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte İ. Başakşehir - Gaziantepspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak İ. Başakşehir - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 21. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

İ. Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Mustafa Pektemek, Mahmut Tekdemir, Alparslan Erdem, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Abdullah Elyasa Süme, Sıarheı Kıslıak, Wallace Reıs Da Sılva, Barış Yardımcı, Anıs Ben Hatıra, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Sefa Yılmaz, Fatau Mohomed, Marcıo De Souza Gregorıo Junıor, Nabıl Ghılas

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Hakem: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, Volkan Narinç, Erkan Engin

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