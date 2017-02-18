İŞTE İ. BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEPSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte İ. Başakşehir - Gaziantepspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak İ. Başakşehir - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 21. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Başakşehir Fatih Terim
İ. Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Mustafa Pektemek, Mahmut Tekdemir, Alparslan Erdem, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Abdullah Elyasa Süme, Sıarheı Kıslıak, Wallace Reıs Da Sılva, Barış Yardımcı, Anıs Ben Hatıra, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Sefa Yılmaz, Fatau Mohomed, Marcıo De Souza Gregorıo Junıor, Nabıl Ghılas
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Hakem: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, Volkan Narinç, Erkan Engin
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