MANİSASPOR 1 - GİRESUNSPOR 2

Manisaspor 1 - Giresunspor 2
TFF 1. Lig 21. haftasında Manisaspor ile Giresunspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 2-1 kazandı.
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Erman Bulucu, Nikola Mikic, Ufuk Budak, Umut Gündoğan (86' Savaş Yılmaz), Metin Yüksel, Daniel Dimov, Bilal Sebaihi (57' Ozan Sol), Gökhan Sazdağı, Slavko Perovic (71' Mertan Caner Öztürk), Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Giresunspor: Eser Altın, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Panajotis Dimitriadis, David Abwo, Dilaver Güçlü (57' Jones Carioca), Recep Aydın (74' Isaac Promise), Dodo, Özgürcan Özcan (85' Rızvan Şahin)
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Kamil Çetin, Murat Ergin Gözütok, Burak Şeker
Goller: DK 21: Recep Aydın (Giresunspor), DK 29: Özgürcan Özcan (Giresunspor), DK 36: Bahattin Köse (Manisaspor)
Sarı Kartlar: DK 17: Metin Yüksel (Manisaspor), DK 28: Daniel Dimov (Manisaspor), DK 49: Bilal Sebaihi (Manisaspor), DK 65: Jones Carioca (Giresunspor), DK 81: Gökhan Sazdağı (Manisaspor), DK 90: Panajotis Dimitriadis (Giresunspor)
Kırmızı Kart: DK 81: Jones Carioca (Giresunspor)
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