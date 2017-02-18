İŞTE ANTALYASPOR - K KARABÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Antalyaspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 21. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Zeki Yıldırım, Samuel Eto O Fıls, Mostapha El Kabır, Yekta Kurtuluş, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Saso Fornezzı, Deniz Kadah, Serges Flavıer Mbılla Etame
Teknik Direktör:
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K Karabükspor: Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, Mustapha Yatabare, Kerim Zengin, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Iasmın Latovlevıcı, Andre Bıyogo Poko, Dejan Lazarevıc, Barış Başdaş, Yevgen Seleznov, Ahmet Şahin
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
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Hakem: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Erkan Akbulut, Caner Ak
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