İŞTE HALİDE EDİP ADIVARSPOR - KEMERSPOR 2003 MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Halide Edip Adıvarspor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Kemerspor 2003 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı Nuri Karahançer yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vefa
Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Cemal Şener, Yavuz Ayazoğlu, Mustafa Kara, Muhammed Raşit Şahingöz, Ertuğrul Sancaktutan, Taner Gürsoy, Mert Narin, Uğur İmir
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
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Kemerspor 2003: Sergen Çelik, Ufuk Er, Akın Akman, Yavuz Özkan, Burak Koçer, Umut Dilek, Volkan Can, Zekeriya Çakırca, Veli Akbulut, Tahir Türker, Barış Sağır
Teknik Direktör: Tuğrul Metin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Nuri Karahançer, Hüseyin Otyakmaz, Ali Etlikci, Burak Altınel
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