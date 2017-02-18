İşte Halide Edip Adıvarspor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler
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İŞTE HALİDE EDİP ADIVARSPOR - KEMERSPOR 2003 MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Halide Edip Adıvarspor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Kemerspor 2003 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Halide Edip Adıvarspor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Kemerspor 2003 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 23. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı Nuri Karahançer yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vefa

Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Cemal Şener, Yavuz Ayazoğlu, Mustafa Kara, Muhammed Raşit Şahingöz, Ertuğrul Sancaktutan, Taner Gürsoy, Mert Narin, Uğur İmir

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Kemerspor 2003: Sergen Çelik, Ufuk Er, Akın Akman, Yavuz Özkan, Burak Koçer, Umut Dilek, Volkan Can, Zekeriya Çakırca, Veli Akbulut, Tahir Türker, Barış Sağır

Teknik Direktör: Tuğrul Metin

Hakem: Nuri Karahançer, Hüseyin Otyakmaz, Ali Etlikci, Burak Altınel

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