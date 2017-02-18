İŞTE MKE ANKARAGÜCÜ - TOKATSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte MKE Ankaragücü - Tokatspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak MKE Ankaragücü - Tokatspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ferhat Çulcuoğlu, Alihan Kubalas, Emre Şahin, Ömer Bozan, Harun Aydın, Serkan Balcı, Muharrem Ozan Cengiz, Sezgin Coşkun, Hurşit Taşcı, Kenan Özer
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
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Tokatspor: Ufuk Buncukçu, Gökalp Seçal, Ferhat Duman, Samet Katanalp, Serdar Eylik, Haluk Ulaşoğlu, Atacan Öztürk, Emrah Metoğlu, Serkan Gürses, Tolgahan Erbay, Ekrem Sarıçam
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Emre Bolel, Görkem Kargıage, Turgut Doman
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