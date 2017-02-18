Manisaspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...
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MANİSASPOR - GİRESUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisaspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 21. haftasında Manisaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisaspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 21. haftasında Manisaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Nıkola Mıkıc, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Billal Sebaıhı, Slavko Perovıc, Ufuk Budak, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Dilaver Güçlü, Hüsamettin Tut, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Kamil Çetin, Murat Ergin Gözütok, Burak Şeker

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