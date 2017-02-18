MANİSASPOR - GİRESUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisaspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 21. haftasında Manisaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Nıkola Mıkıc, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Billal Sebaıhı, Slavko Perovıc, Ufuk Budak, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Dilaver Güçlü, Hüsamettin Tut, Eser Altın
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Kamil Çetin, Murat Ergin Gözütok, Burak Şeker
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