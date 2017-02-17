AYLİN NAZLIAKA'DAN ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARINA SÜRPRİZ

Ankaragücü’nün Tokatspor ile seyircisiz oynayacağı maç öncesinde Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Sarı-Lacivertli taraftarlara sürprizi olacağını açıkladı.

Ankaragücü’nün Tokatspor ile seyircisiz oynayacağı maç öncesinde Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankaragüçlü taraftarlara sürprizi olacağını açıkladı.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun bahçesinde toplanan Sarı-Lacivertli taraftarların maçı izlemesi için bir dev kuracaklarını belirten Aylin Nazlıaka, Klasspor’a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Stadyuma dev ekran

Ankaragücü'nün maçını izlemek için stadyumundaki yerini alacağını söyleyen Aylin Nazlıaka, “Maçı izleyemeyen Ankaragücü taraftarlarına sürpriz yapmayı düşünüyoruz. Stadın bahçesinde toplanacak Sarı-Lacivertli taraftarlara, maçı izleme imkanı sağlayacağız. Maçın canlı yayınlanması için Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda kameramanlar görevlendireceğiz. Tribünlerin giriş kapısının önünde kuracağımız dev ekran ile Ankaragüçlü taraftarlara maçı canlı izleteceğiz. Sarı-Lacivertli taraftarları bu şekilde sevindireceğimizi düşünüyorum” dedi.