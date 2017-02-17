HAZAR KARAGÖL'DEN TARİHİ BAŞARI

Erzurum'daki 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kısa mesafe sürat pateni erkekler 1000 metrede yarışan Türk sporcu Hazar Karagöl, gümüş madalya kazandı.

Yenişehir Sürat Pateni Salonu'nda düzenlenen ve 26 sporcunun yer aldığı 1000 metre finalinde, 1.35.643'lük derece yapan Fransız sporcu Diane Sellier, altın madalya elde etti.

Milli sporcu Hazar Karagöl, 1.35.854'lük dereceyle gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi. Rus sporcu Aleksei Simakin ise 1.45.728'lik dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu.

500 ve 1500 metre yarışlarında istediği sonuçları elde edemeyen Hazar Karagöl, hedeflediği başarıya 1000 metre yarışında ulaştı.

Tribünlerin dolu olduğu finalde gümüş madalya kazanan 16 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin de en önemli başarısını yakaladı.

Hazar, bu başarısı ile 1991 yılından beri düzenlenen EYOF'un hem kış organizasyonları bölümünde Türkiye'ye ilk gümüş madalya getiren hem de sürat pateninde EYOF tarihinde ilk madalya kazanan Türk sporcu oldu.

Erzurum'un ev sahipliği yaptığı EYOF 2017’de daha önce snowboard branşında bronz madalya kazanan Aydan Karakulak, EYOF'un kış organizasyonları bölümünde Türkiye'ye madalya kazandıran ilk Türk sporcu olmuştu.

EYOF'ta Hazar'ın gümüş madalya kazanmasıyla Türkiye, bronz madalya elde eden Aydan'ın ardından ikinci kez kürsüyü gördü.