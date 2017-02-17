3 haftalık program belli oldu
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3 HAFTALIK PROGRAM BELLİ OLDU

3 haftalık program belli oldu

TFF 1. Lig'de, 22, 23, ve 24. hafta maçlarının programı açıklandı.

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TFF 1. Lig'de 22, 23 ve 24. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 22, 23 ve 24. haftanın maç programı şöyle:

22. hafta:

24 Şubat Cuma:

18.30 Giresunspor-Elazığspor (Giresun Atatürk)

25 Şubat Cumartesi:

13.00 Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

18.30 Göztepe-Manisaspor (Bornova)

26 Şubat Pazar:

13.00 Sivasspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Yeni 4 Eylül)

13.00 Samsunspor-Boluspor (Samsun 19 Mayıs)

16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir)

18.30 Yeni Malatyaspor-Altınordu (Stat daha sonra açıklanacak)

27 Şubat Pazartesi:

18.00 Mersin İdmanyurdu-Denizlispor (Mersin)

23. hafta:

3 Mart Cuma:

18.30 Şanlıurfaspor-Adana Demirspor (Şanlıurfa GAP Arena)

4 Mart Cumartesi:

13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

16.00 Elazığspor-Göztepe (Elazığ Atatürk)

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Mersin İdmanyurdu (Gaziantep)

5 Mart Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Stat daha sonra açıklanacak)

13.00 Denizlispor-Samsuspor (Denizli Atatürk)

16.00 Balıkesirspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Balıkesir Atatürk)

18.30 Manisaspor-Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)

6 Mart Pazartesi:

18.30 Altınordu-Sivasspor (Bornova)

24. hafta:

10 Mart Cuma:

18.30 Göztepe-Ümraniyespor (Bornova)

11 Mart Cumartesi:

13.00 Samsunspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Samsun 19 Mayıs)

16.00 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor (Stat daha sonra açıklanacak)

12 Mart Pazar:

13.00 Giresunspor-Eskişehirspor

13.00 Bandırmaspor-Elazığspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Mersin İdmanyurdu-Altınordu (Mersin)

18.30 Adana Demirspor-Manisaspor (5 Ocak Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

18.30 Sivasspor-Balıkesirspor (Yeni 4 Eylül)
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