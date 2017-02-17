3 HAFTALIK PROGRAM BELLİ OLDU

TFF 1. Lig'de 22, 23 ve 24. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 22, 23 ve 24. haftanın maç programı şöyle:
22. hafta:
24 Şubat Cuma:
18.30 Giresunspor-Elazığspor (Giresun Atatürk)
25 Şubat Cumartesi:
13.00 Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
18.30 Göztepe-Manisaspor (Bornova)
26 Şubat Pazar:
13.00 Sivasspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Yeni 4 Eylül)
13.00 Samsunspor-Boluspor (Samsun 19 Mayıs)
16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir)
18.30 Yeni Malatyaspor-Altınordu (Stat daha sonra açıklanacak)
27 Şubat Pazartesi:
18.00 Mersin İdmanyurdu-Denizlispor (Mersin)
23. hafta:
3 Mart Cuma:
18.30 Şanlıurfaspor-Adana Demirspor (Şanlıurfa GAP Arena)
4 Mart Cumartesi:
13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
16.00 Elazığspor-Göztepe (Elazığ Atatürk)
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Mersin İdmanyurdu (Gaziantep)
5 Mart Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Stat daha sonra açıklanacak)
13.00 Denizlispor-Samsuspor (Denizli Atatürk)
16.00 Balıkesirspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Balıkesir Atatürk)
18.30 Manisaspor-Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)
6 Mart Pazartesi:
18.30 Altınordu-Sivasspor (Bornova)
24. hafta:
10 Mart Cuma:
18.30 Göztepe-Ümraniyespor (Bornova)
11 Mart Cumartesi:
13.00 Samsunspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Samsun 19 Mayıs)
16.00 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor (Stat daha sonra açıklanacak)
12 Mart Pazar:
13.00 Giresunspor-Eskişehirspor
13.00 Bandırmaspor-Elazığspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Altınordu (Mersin)
18.30 Adana Demirspor-Manisaspor (5 Ocak Fatih Terim)
13 Mart Pazartesi:
18.30 Sivasspor-Balıkesirspor (Yeni 4 Eylül)