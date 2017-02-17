Kayserispor 2 - Bursaspor 0
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KAYSERİSPOR 2 - BURSASPOR 0

Kayserispor 2 - Bursaspor 0

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Kayserispor ile Bursaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kayserispor 2-0 kazandı.

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Kayserispor 2 - Bursaspor 0

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Kayserispor ile Bursaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 2-0 kazandı.

Kayserispor: Ali Ahamada, Larrys Mabiala, Jean-armel Kana-biyik, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Silvestre Varela (46' Welliton Soares), Güray Vural, Rajko Rotman, Deniz Türüç (88' Samba Sow), Raheem Lawal (73' Landry N'guemo), Umut Bulut

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Bursaspor: Harun Tekin, Tomas Sivok, İsmail Konuk, Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar, Ricardo Faty, Pablo Batalla (81' Cristobal Jorquera), Yonathan Del Valle (52' Kubilay Kanatsızkuş), Bogdan Stancu, Şamil Cinaz (61' Sercan Yıldırım), Deniz Yılmaz

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Cem Satman, Serkan Çimen, Bahattin Şimşek

Goller: DK 49: Welliton Soares (Kayserispor), DK 79: Rajko Rotman (Kayserispor)

Sarı Kartlar: DK 33: Raheem Lawal (Kayserispor), DK 36: Levent Gülen (Kayserispor), DK 50: Welliton Soares (Kayserispor), DK 78: İsmail Konuk (Bursaspor)

Kırmızı Kart: DK 19: Deniz Yılmaz (Bursaspor)

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