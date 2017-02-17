SAMSUNSPOR 1 - MERSİN İDMANYURDU 1

Samsunspor 1 - Mersin İdmanyurdu 1
TFF 1. Lig 21. haftasında Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu Samsun 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Samsunspor: Tom Muyters, Erkam Reşmen, Vedat Bora (74' Halil İbrahim Pekşen), Ousmane N'diaye, Abdülkerim Bardakçı, Göksu Türkdoğan (67' Jeroen Lumu), Kenan Karışık, Kevin Brands (23' Ercan Yazıcı), Hasan Kılıç, Burhan Arman, Famoussa Kone
Teknik Direktör:
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Mersin İdmanyurdu: Nikolay Mihaylov, Mehmet Enes Sığırcı, Abdülkadir Korkut, Hakan Olkan, Gökhan Akkan, Güven Varol, Serol Demirhan, Emrah Özyaylaz (90' Mesut Ağgül), Tolga Şahin (75' Mahmut Metin), Sinan Kaloğlu (82' Kudbettin Tekin Oğrak), Ricardo Pedriel
Teknik Direktör: Memduh Özbalta
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tolga Özkalfa, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey, Tolga Kadaz
Goller: DK 20: Abdülkadir Korkut (Mersin İdmanyurdu), DK 44: Famoussa Kone (Samsunspor)
Sarı Kartlar: DK 31: Kenan Karışık (Samsunspor), DK 36: Tolga Şahin (Mersin İdmanyurdu), DK 41: Sinan Kaloğlu (Mersin İdmanyurdu), DK 51: Mehmet Enes Sığırcı (Mersin İdmanyurdu), DK 83: Emrah Özyaylaz (Mersin İdmanyurdu), DK 90: Hasan Kılıç (Samsunspor)
Kırmızı Kartlar: DK 18: Ousmane N'diaye (Samsunspor), DK 85: Sinan Kaloğlu (Mersin İdmanyurdu)
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