Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
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AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu

Osmanlıspor'un savunma oyuncusu Numan Çürüksü, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının ardından belirlenen haftanın en iyi 11'inde, Osmanlıspor'dan Numan Çürüksu da yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı listede, son 32 turu ilk maçlarında gösterdikleri üstün performansla haftanın en iyi 11'ine giren oyuncular açıklandı.

Deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 0-0 berabere kalan Osmanlıspor'un savunma oyuncusu Numan Çürüksu, listeye adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:

Kaleci: Andre Onana (Ajax)

Defans: Timofey Kalachev (Rostov), Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Benedikt Höwedes (Schalke 04)

Orta saha: Lucas Tousart (Olympique Lyon), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Danijel Milicevic (Gent), Frank Acheampong (Anderlecht)

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Alexandre Lacazette (Olympique Lyon)
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