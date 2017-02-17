TAHKİM KURULU, ANKARAGÜCÜ'NÜN İTİRAZINI "HAKLI" BULDU!

Olaylı Gümüşhanespor - Ankaragücü maçı sonrasında Sarı-Lacivertlere verilen 2 maç seyircisiz oynama cezasına yapılan itiraz, Tahkim Kurulu tarafından kabul edildi.

Olaylı Gümüşhanespor - Ankaragücü maçı sonrasında Sarı-Lacivertlere verilen 2 maç seyircisiz oynama cezasına yapılan itiraz, Tahkim Kurulu tarafından kabul edildi.

Ankaragücü'nün itirazını görüşen Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 2 maçlık seyircisiz oynama cezasını 1 maça indirdi.

Bu karar ile Sarı-Lacivertli takımın, Tokatspor ile seyircisiz oynayacağı maçın ardından cezası bıtmiş olacak.

Tahkim Kurulunun o kararı:

TFF Tahkim Kurulu 17 Şubat 2017 günlü ( 10 ) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

1. E.2017/88

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 16.02.2017 tarih ve E.2016-2017/683 - K.2016-2017/804 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün itirazının kısmen kabulü ile MKE Ankaragücü Spor Kulübü hakkında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen cezanın, 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 10.000 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir. (K.2017/74)

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu