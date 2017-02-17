Kayserispor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...
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KAYSERİSPOR - BURSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kayserispor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Kayserispor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Kayserispor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Adewole Raheem Lawal, Levent Gülen, Rajko Rotman, Larrys Destın Mabıala, Umut Bulut, Deniz Türüç, Alı Nadhoım Ahamada, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Hakan Aslantaş, Jean Armel Kana Bıyık, Güray Vural

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, İsmail Konuk, Şamil Çinaz, Pablo Martın Batalla, Rıcardo Wıllıam Faty, Ertuğrul Ersoy, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Onur Atasayar, Tomas Sıvok, Deniz Yılmaz

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Cem Satman, Serkan Çimen, Bahattin Şimşek

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