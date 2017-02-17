İŞTE GALATASARAY'IN RİZE KAFİLESİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 18 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Rize'ye gitti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Igor Tudor, sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder, Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ün yanı sıra Armindo Bruma ve Hakan Balta'yı 18 kişilik kadroya almadı.

Tudor; Bruma ve Hakan Balta'yı kadroya almaması hakkında, kulüp yetkilileri aracılığıyla "Kadro tercihi tamamen bana ait. Şu an tüm konsantrasyonumuz Çaykur Rizespor ile yapacağımız maçta. Kadro tercihi ve Bruma ile ilgili her türlü soruya maç sonundaki basın toplantısında cevap vereceğim." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçının kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Berk İsmail Ünsal, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.

Karşılaşması için özel uçakla Trabzon'a hareket eden sarı-kırmızılı kafile, daha sonra kara yoluyla Rize'ye geçecek.