Fenerbahçe lige döndü
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE LİGE DÖNDÜ

Fenerbahçe lige döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

289 Okunma

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında dün Rusya'da Krasnodar'a 1- yenilen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 19 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Krasnodar maçında görev alan isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı pas ve şut çalıştırmasıyla devam ettirdiği ifade edildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
27'de sadece 1 kez
Futbolda haftanın programı
Fenerbahçe'nin serisi Rusya'da bitti
Advocaat: "Benim için kabul edilebilir bir skor oldu"
Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿