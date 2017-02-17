La Liga maçları Facebook'ta
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LA LİGA MAÇLARI FACEBOOK'TA

La Liga maçları Facebook'ta

La Liga'da cuma günü oynanacak maçlar, organizasyonun Facebook'daki resmi hesabından izlenebilecek.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) cuma günü oynanacak karşılaşmalar, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak.

La Liga'dan yapılan açıklamada, futbolun sosyal medyadaki popülaritesini artırmak amacıyla yeni bir uygulamaya geçildiği belirtildi.

Açıklamada, ligde cuma günü oynanacak tüm karşılaşmaların, organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki resmi hesabından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacağı ifade edildi.

Uygulama, bu akşam TSİ 22.45'te oynanacak Granada-Real Betis lig karşılaşması ile başlayacak.

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