Trabzonsporlu futbolculardan çağrı
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TRABZONSPORLU FUTBOLCULARDAN ÇAĞRI

Trabzonsporlu futbolculardan çağrı

Trabzonsporlu futbolcular, Aytemiz Alanyaspor maçına taraftarları sosyal medya üzerinden yayınlanan video ile davet etti.

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Medical Park Arena'da oynadığı ilk resmi maçında Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da futbolcular, 20 Şubat Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçına taraftarları sosyal medya üzerinden yayınlanan video ile davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Akdeniz temsilcisini ağırlayacak Trabzonspor, Medical Park Arena'da oynayacağı ikinci maçına bordo-mavili taraftarlara sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile çağrıda bulundu.

Yayınlanan videoda futbolcular, "Yeni yuvamızda... ilk günkü aşkla tribündeydin... Pazartesi yeniden orada ol...Bizde oradayız..." ifadelerini kullandı.

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