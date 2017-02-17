BAKAN KILIÇ'TAN KARAGÖL'E KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kısa mesafe sürat pateni branşında bin metrede ikinci olarak gümüş madalya kazanan Hazar Karagöl'ü tebrik etti.

Bakan Kılıç, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcu Hazar Karagöl'ün kendilerine gurur ve mutluluk yaşattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 13’üncüsüne ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde sürat pateni branşında 1000 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazanan Hazar Karagöl, bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum'da Sürat Pateni Salonu'nda düzenlenen 1000 metre sürat pateni yarışında ikinci olarak tarihi başarı elde eden ve ülkemize EYOF'ta ilk gümüş madalyamızı kazandıran milli sporcumuz Hazar Karagöl'ü kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcumuzun başarısı bizleri umutlandırdı. Hazar Karagöl'ün gelecek organizasyonlarda da madalyalar kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine gönülden inanıyor ve 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."