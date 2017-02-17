BEŞİKTAŞ'A GÖNÜL VERMİŞ BİR İSRAİLLİ

İsrail'in Beer-Sheva kentinde bulunan Atatürk ve Şehitler Anıtı'nın bakımını gönüllü yapan Yahudit Şalit, Beşiktaş'a olan tutkusuyla biliniyor.

İsrail'in Beer-Sheva kentinde bulunan Atatürk ve Şehitler Anıtı'nın bakımını yapan, bu ülke vatandaşı bayan Yahudit Şalit, Beşiktaş'a olan tutkusuyla tanınıyor.

Eşi Ishak Şalit ile anıtların bakımını gerçekleştiren, eksiklerini gideren Yahudit Şalit, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ülkesinin takımı Hapoel Beer-Sheva'nın Beşiktaş ile yaptığı ilk maç sırasında siyah-beyazlı kulübün yöneticileriyle tanışma fırsatı buldu.

AA muhabirine Beşiktaş ile ilgili duygularını aktaran Şalit, neden siyah-beyazlı takıma gönül verdiği yönündeki soru üzerine, "Beşiktaş çok centilmence oynuyor. Nezaket içinde oynuyor. Futbol çok fazla kibar bir spor değil. Beşiktaşlıların çok hoş ve centilmence oynadığını gördüm. Beni en çok etkileyen bu oldu." dedi.

Türk TV kanallarını da izleme fırsatı bulduğunu kaydeden Yahudit Şalit, Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmaları takip etmeye çalıştığını dile getirdi. Beşiktaş'ı ilk tanıma fırsatını 10 yıl önce yakaladığını vurgulayan Şalit, şunları söyledi:

"İstanbul'da bulunduğumuz sırada oteldekiler Beşiktaş'ın maçı olduğunu söyledi. Biz de valizleri bıraktık maça gittik. Hava yağmurluydu. Buna rağmen yürüyerek stada giderek biletlerimizi satın aldık. Türkçe bilmediğimiz için tezahüratlara eşlik edemedik. Biz de İbranice sloganlar atmaya başladık. Beşiktaş taraftarları bize ilgi gösterdi. Maç hakkında bilgi vermeye çalıştılar. Tezahüratları öğretmeye çalıştılar."

"Türkçe öğrenmeye çalışıyorum"

Türkçe öğrenmeyi çok istediklerini kaydeden Şalit, "Onun için bin kelimelik Türkçe-İngilizce bir sözlük aldık. Oradan biraz Türkçe öğrenerek Beşiktaş'ın maçlarını izlediğimiz sırada bir şeyler anlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yahudit Şalit ayrıca, Türk arkadaşlarının da olduğunu ve onlarla daha iyi anlaşmak için Türkçe öğrenmeyi istediklerini vurguladı.

"Beşiktaş bayrağımı da asmak istiyorum"

Beşiktaş'ın Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamasının kendisini de çok mutlu ettiğini kaydeden Şalit, "Beşiktaş geçen sezon şampiyon olduğunda kendimi harika hissettim. Sizin takımınız şampiyon oluyor. Tarifi imkansız duygular hissettim." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulüpten bir Beşiktaş bayrağı beklediğini anlatan Yahudit Şalit, "Maalesef Beşiktaş bayrağım yok. Beşiktaş Kulübü bana bir bayrak verirse evimde mevcut olan Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle balkonlarımdan ve pencerelerimden asacağım." ifadelerini kullandı.

Çebi: "Bizi çok onurlandırdı"

Şalit çiftini evinde ziyaret eden Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Yahudit Şalit'in, siyah-beyazlı takımı centilmenliğinden dolayı sevmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Çebi, "Bizim 'Efendi Beşiktaş' sloganımız var. Anadolu topraklarının dışına kadar, buralara kadar, taşınması, böyle nazik bir hanımefendinin telaffuz etmesi beni çok onurlandırdı. Hem Beşiktaş'ın efendiliğini görmüş olmasından dolayı takdir ediyorum hem de bize ait anıta sahip çıkması nedeniyle ulusum adına minnet duygularımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Yahudit Şalit'in kendilerine, Hapoel Beer-Sheva maçını kazanmadan gitmemeleri yönünde istekte bulunduğunu ve bunun da kendisini çok etkilediğini dile getiren Çebi, Şalit çiftini UEFA Avrupa Ligi'ndeki rövanş maçına davet ederek şunları aktardı:

"Yahudit Şalit'in eşine söyledim. Eşi, (esprili biçimde) 'başbakana sormam lazım.' dedi. Eğer arzu ederlerse Hapoel Beer-Sheva ile rövanş maçımız var. Zamanları uymuyorsa başka bir maç da uygundur. Kendilerini ağırlamak istiyoruz. Uçak biletlerini vermek istiyoruz. Yeter ki gelsinler."

Çebi, Yahudit Şalit'in Beşiktaş bayrağı talebi konusunda ise "Bayrağı, geldiklerinde kendilerine takdim ederiz. Eğer bu gerçekleşmezse her halükarda bir Beşiktaş bayrağı göndeririz." dedi.

Şalit ise, davet üzerine gitmeleri halinde ikinci kez bir Beşiktaş maçı izleyeceklerini söyledi.

Bu arada Yahudit Şalit, açıklamasının ardından Türkçe "En büyük Beşiktaş." derken, Ahmet Nur Çebi ile kartal pençesi hareketi yaptı.

Ishak Şalit: "Yeni statta olmak heyecan verici"

Yahudit Şalit'in eşi Ishak Şalit ise, Beşiktaşlı yöneticilerin kendilerini maça davet ettiğini hatırlatarak, "Oraya gidip gitmeyeceğimize eşim, yani başbakan karar verir. İşin şakası bir yana orada, maçta olmak bizim için onur olacaktır. Ben stadın eski halini biliyorum. O zaman ismi İnönü'ydü. Şimdi yeni stada gideceğiz. Yeni statta bulunmak da çok heyecan verici olacak." şeklinde konuştu.

Apartmanlarının önünde bulunan Atatürk Meydanı'ndaki anıtların bakımını üstlenmeleriyle ilgili duygularını aktaran Şalit, "Benim Türk halkıyla temasım çocukken başladı. Mustafa Kemal Atatürk en büyük idollerimden biriydi. Belediye meclis üyesiydim. 'Meydana Atatürk adını verelim.' diye teklif sundum. Oylamayla kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ökem'in görüşleri

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem ise, 29-31 Ekim tarihlerinde Atatürk ve Şehitler Anıtı'nı şereflendirmek için Şalit ailesinin, evlerinin meydana bakan balkonuna Türk bayrağı astığına dikkati çekerek, "Ishak Şalit bu sefer de asmak istemiş. Ancak eşi 'yağmur yağıyor, kirlenir.' demiş. Bu seneki törenlerde üç bayrağı asmak istiyor." diye konuştu.

Şalit çiftinin anıtlara bedelsiz ve gönüllü baktığını vurgulayan Ökem, şunları söyledi:

"İnsanın etkilenmemesi mümkün değil. Yıllardır şehitlerimizin anıtına kendini ihtiram muhafızı nitelendirerek en iyi şekilde bakan, bayrağımız eskidiğinde yeni bayrak isteyen, temizliğini yapan, yerel halk tarafından sevilen bir aile. Sadece anıtı değil, Osmanlı mirasını dikkatle takip ediyor ve belediyeyi de yönlendiriyor. Şükran borçluyuz."