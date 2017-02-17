KARABÜKSPOR'DA BARİSİC DÖNEMİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Avusturyalı teknik direktör Zoran Barisic ile sözleşme imzaladı.

Antalya'daki Hotel Su'da gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Feridun Tankut, Barisic ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını belirtti.

Igor Tudor ile yolların zorunlu şekilde ayrıldıktan sonra geçen yıl araştırdıkları hocalarla yeniden iletişime geçtiklerini anlatan Tankut, Barisic ile Antalya'da dün akşam buluştuklarını ve uzun bir görüşmeden sonra her konuda anlaştıklarını kaydetti.

Önlerinde önemli bir Antalyaspor maçı olduğuna dikkati çeken Tankut, "Kendisine 'Hayırlı uğurlu olsun' diyorum. Antalya maçında Barisic tribünde olacak. Futbolcu arkadaşlarla bir toplantı yaptım. Onlarla da gerekli görüşmeleri yaptım. Bu maçta oyunumuzu oynayıp 3 puan ile ayrılmayı hedefliyoruz. Kulübümüz kişilere bağımlı değildir. Hocalar, futbolcular, başkan ve yöneticiler gidecek ama Karabükspor kurumsal bir yapı olarak yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Kardemir Karabükspor'un ilgisini duyduktan sonra bir saniye düşünmediğini dile getiren Barisic de "Karabükspor'un kuvvetli bir takım olduğunu biliyorum. Buraya kadar iyi bir sezon geçirdi. Bundan sonra da böyle olacağını düşünüyorum. Tudor ne bıraktıysa aynen devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya futbol şube sorumlusu Tolga Gül de katıldı.