İşte Samsunspor - Mersin İdmanyurdu maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE SAMSUNSPOR - MERSİN İDMANYURDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Samsunspor - Mersin İdmanyurdu maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 21. haftasında Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

569 Okunma

İşte Samsunspor - Mersin İdmanyurdu maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Samsunspor - Mersin İdmanyurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 21. Haftasında Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tolga Özkalfa yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Samsun 19 Mayıs

Samsunspor: Ousmane Cardınal Ndıaye, Göksu Türkdoğan, Burhan Arman, Vedat Bora, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Kevın Martinus Adrianus Brands, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen

Teknik Direktör:

Mersin İdmanyurdu: Mehmet Enes Sığırcı, Serol Demirhan, Rıcardo Pedrıel Suarez, Tolga Şahin, Nıkolay Borıslavov Mıhaylov, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Güven Varol, Sinan Kaloğlu

Teknik Direktör: Memduh Özbalta

Hakem: Tolga Özkalfa, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey, Tolga Kadaz

﻿

Samsunspor 1 - Mersin İdmanyurdu 1
Futbolda haftanın programı
TFF 1. Lig: Hakemler
TFF 1. Lig: Haftanın programı
1
Gümüşhane'de gazeteciler, tribün terörünün hedefi oldu
14 takımda değişti, 4 takım kaldı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿