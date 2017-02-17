İŞTE SAMSUNSPOR - MERSİN İDMANYURDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Samsunspor - Mersin İdmanyurdu maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Samsunspor - Mersin İdmanyurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 21. Haftasında Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tolga Özkalfa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Samsun 19 Mayıs
Samsunspor: Ousmane Cardınal Ndıaye, Göksu Türkdoğan, Burhan Arman, Vedat Bora, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Kevın Martinus Adrianus Brands, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen
Teknik Direktör:
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Mersin İdmanyurdu: Mehmet Enes Sığırcı, Serol Demirhan, Rıcardo Pedrıel Suarez, Tolga Şahin, Nıkolay Borıslavov Mıhaylov, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Güven Varol, Sinan Kaloğlu
Teknik Direktör: Memduh Özbalta
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Hakem: Tolga Özkalfa, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey, Tolga Kadaz
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