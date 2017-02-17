ANKARAGÜCÜ'NDE "HATIRA BİLETLERİ" YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Ankaragücü’nün Tokatspor ile oynayacağı seyircisiz maç için hatıra biletleri bastırması, Türkiye çapında yoğun ilgiyle karşılandı.

Ankaragücü’nün Tokatspor ile oynayacağı seyircisiz maç için hatıra biletleri bastırması yoğun ilgi gördü.

Tandoğan Tesisleri’nde bugün satışa sunulan biletlerde, Sarı-Lacivertli taraftarların kuyruk oluşturduğu öğrenildi.

Tandoğan’a akın eden binlerce cefakar Ankaragücü taraftarı, 5 TL’den satışa sunulan hatıra biletlerini alarak kulübüne destekte bulundu.

Başkent ekibinin destek çağrısına, belediyeler de kayıtsız kalmadı.

Ankara’nın metropol ilçelerinden Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 1000 bilet alarak kulübe bağış yaptı.

Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan’ın da bu çağrılara 300 bilet alarak karşılık verdiği öğrenildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncay Kaplan, 5000 hatıra bileti alarak kulübe önemli bir bağışta bulundu.

Ankaragücü’nün Tokatspor maçı için özel olarak bastırdığı hatıra biletlerine, Sarı-Lacivertli takımın eski yöneticilerden ve oyunculardan yoğun istek olduğu öğrenildi. Türkiye çapında ses getiren bu yardım çağrısına ülkenin her yerinden olumlu geri dönüşlerin olduğu görüldü.

Ankaragücü taraftarları ise sosyal medyada açtığı hashtag ile sesini ülke çapında duyurmayı başardı. #TümBiletleriSatınAlıyoruz adı altında açılan etiket, saatlerce Dünya gündeminde baş sıraları zorladı.