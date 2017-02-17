ORYANTİRİNGDE HEDEFLER BÜYÜK

Türkiye Oryantiring Milli Takımı Antrenörü Serkan Aslan, Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası'ndan başlamak üzere önlerindeki uluslararası organizasyonlarda hem takım hem de ferdi birincilikler almak istediklerini söyledi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından yaklaşık 200 yabancı ve Türkiye'nin 81 ilinden bin 800 sporcunun katılımıyla 23-26 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Akdeniz Ükeleri Oryantiring Şampiyonası'na katılacak Türk Milli Takımı, Belek turizm merkezinde kampa girdi.

Kumköy mevkisindeki ormanlık alanda gün boyu antrenman yapan milli takım oyuncuları, şampiyonada Türkiye'ye altın madalya kazandırmak için çaba harcayacak.

"Ülkemiz adına sevindirici olaylar"

Türk Milli Takımı Antrenörü Serkan Aslan, AA'ya yaptığı açıklamada, kampa geçen yıl yapılan yarışlarda derece elde eden sporcular arasından, 20 yaş genç ve 21 yaş üstü elit takım için 16 sporcuyu davet ettiklerini belirtti.

Kampın ilk iki gününde Kemer ilçesinde ve Serik ilçesinin Tongüşlü Mahallesi'nde seçmeler yaparak, kadroyu 8 sporcuya indirdiklerini anlatan Aslan, elenen sporcuların da 23 Şubat'a kadar kampta antrenmanlarına devam edeceklerini söyledi.

Aslan, Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'nda milli takımın 8 sporcu ile Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle son 4-5 seneki faaliyetlerle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bayağı bir yol katettik. Geçen seneki birçok yurt dışı müsabakasından sonra Avrupa ve dünya basınında, 'Türklerin ayak seslerini duyuyoruz.', 'Türkler geliyor.' gibi birçok güzel yorum aldık. Bu sene de Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası'ndan başlayarak, temmuz ayındaki Dünya Gençler Şampiyonası ve Sırbistan'daki Balkan Ülkeleri Şampiyonası'nda hem takım hem de ferdi olarak sporcularımızın en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceklerini ve güzel dereceler alacağını düşünüyorum. Geçen sene ilk defa dünya sıralamasında ilk 200'e sporcu soktuk. Dünya Gençler Şampiyonası'nda final koşan bir sporcumuz oldu. Geçen sene Akdeniz Ülkeleri Sprint Yarışı'nda birinci olan sporcumuz oldu. Bunlar tabi ülkemiz adına sevindirici olaylar."

Oryantiring sporunun altyapısına önem verdiklerinin altını çizen Serkan Aslan, bunun için 20 antrenörün, 14 yaş ve altındaki genç kız ve erkek sporcuların belirlenmesi ve kademelerde ilerlemelerini takip edeceklerini söyledi.

Aslan, belirlenen bu sporcuların 16, 18, 20 ve 21 yaş üstü elit takıma kadar yükseleceklerini vurgulayarak, "Güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

İlk 200'e giren ilk Türk sporcu

Milli takım kaptanı ve dünya sıralamasında ilk 200'e giren ilk Türk sporcusu Yaşar İsmet Demiröz de oryantiringin Türkiye'de yeni gelişmekte olduğunu söyledi.

Demiröz, 14-15 yaşlarında bu spora başladığın, bir süre ara verdikten sonra çok sevdiği için yeniden oryantiringle ilgilendiğini anlatarak, "Oryantiring sporunu olabildiğince profesyonel yapmaya çalıştım. Kendi imkanlarım ve sponsorlarımın desteğiyle özellikle İskandinav ülkelerine kamplara gittim. Orada yaptığım çalışmalar çabuk bir şekilde meyvesini verdi ve ilk 200'e giren ilk Türk sporcu oldum." diye konuştu.

Oryantiring sporunun en büyük faydasının hayatı belli bir plan çerçevesinde yönetmeyi sağlaması olduğunun altını çizen 26 yaşındaki Demiröz, "Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında bu sporu yapan sporcular, kendi hayatlarında da çok başarılı sporcular." değerlendirmesinde bulundu.