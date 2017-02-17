YANAL 61. GALİBİYETİN PEŞİNDE

Spor Toto Süper Lig'de 20 Şubat Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 61. galibiyete ulaşacak.

Bordo-mavili takımda geçen sezonun ardından üçüncü kez göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçıyla 127. resmi maçına çıkacak.

Karadeniz ekibi, Yanal ile Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 126 resmi maçta 60 galibiyet, 27 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 47.61'lik galibiyet yüzdesi yakaladı.

Yanal, bordo-mavili takımın Aytemiz Alanyaspor'u yenmesi halinde galibiyet sayısında Trabzon'un plakası olan 61 rakamına ulaşmış olacak.

İlk dönemi

İlk olarak 2007-2008 sezonun 11. haftasındaki Ankaraspor maçıyla Karadeniz ekibinde göreve başlayan Ersun Yanal, 2008-2009 sezonunun 29. haftasında takımdan ayrılmıştı.

Yanal yönetimindeki Trabzonspor, bu dönemde 53 lig maçında 26 galibiyet, 16 yenilgi ve 11 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililer, kupada ise 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

İkinci dönemi

Yanal'ın bordo-mavili kulüpte görev aldığı ikinci dönem, ilk dönemine göre daha kısa sürmüştü.

Teknik direktör Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 12 Kasım 2014'te bordo-mavili takım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak göreve gelen Ersun Yanal yönetimindeki bordo-mavililer, 1 Temmuz'a kadar olan dönemde 36 resmi maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

2014-2015 sezonunda ligin 10. haftası öncesi takımın başına geçen Ersun Yanal, ligde 25 haftalık görev süresi içinde 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet gördü.

Yanal ile Avrupa kupasında 4 maçta 3 kez yenilen ve 1 galibiyet elde eden Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası'nda ise 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Üçüncü dönemi

Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal'ın üçüncü döneminde ise lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, ligde 20 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde ederken Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Yanal'ın Trabzonspor karnesi