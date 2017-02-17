SEYMENLER'DEN ANKARAGÜCÜ'NE DESTEK ZİYARETİ

Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig yirmi üçüncü haftasında Tokatspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Foto Albümü Seymenler'den Ankaragücü'ne destek ziyareti 8 FOTO

Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig yirmi üçüncü haftasında Tokatspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-Lacivertliler, daha sonra beşerli üç gruba ayrılarak topa sahip olma çalışması yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde ise topa ve rakibe baskı çalışmaları üzerinde duruldu.

Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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“Seymenler’den tatlı ziyaret”

Yapılan antrenmanı izleyen ve takımımıza başarılar dileyen Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan : “Ankaragücü’müz Başkent Ankara’mızın en önemli marka değerlerindendir. Ankaralılar olarak bu değeri koruyup yaşatmak görevimizdir, boynumuzun borcudur. Bununla birlikte, Ankaragücü’nün uzun yıllardır yaşadığı sıkıntılar kamuoyunca bilinmekte ve vicdanları sızlatmaktadır. Ankaragücü-Gümüşhanespor maçında yaşanan olayları ise hiçbir şekilde kabullenmemiz mümkün değildir. Yaşanan bu talihsiz olay da Ankaragücü’nün ve Başkent Ankara’nın ne kadar sahipsiz olduğunu göstermektedir.

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşımızın zor yıllarında sayısız katkıları olmuş bu köklü kuruma son yıllarda yaşatılan eziyet, görülen reva, Ankaralılar ve Seymenler olarak bizleri derinden üzmektedir. Bu kapsamda Ankara’nın ve Ankaralıların sivil temsilcisi olan Ankara Kulübü’nün, Ankara’mızın en köklü spor kulübü olan Ankaragücü’nün her zaman yanında olacağını belirtmek isteriz. Ankara’yı temsil edenleri de Ankaragücü’ne ve Başkent Ankara’nın değerlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Takıma baklava ikram eden seymenler daha sonra kafile ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Özaslan’a teşekkür etti.

Ankaragücü, Tokatspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.