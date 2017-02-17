27'de sadece 1 kez

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Krasnodar'a yenilen sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde ilk karşılaşmaları kaybettiği 27 turun 26'sında elenmekten kurtulamadı.

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 yenilen Fenerbahçe'ye, ilk maçları kaybetmek yaramıyor.

Fenerbahçe, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, bugüne dek tur mücadelelerinin 27'sinde ilk maçları kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 27 eşleşmenin sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.

Krasnodar deplasmanından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, Kadıköy'de 22 Şubat'ta seyircisi önünde çıkacağı maçta tur arayacak.

Sadece Göteborg'u eledi

Fenerbahçe, ilk maçı kaybettiği turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.

Avrupa'da 1998-1999 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı.

İstanbul'daki rövanşta ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

İlk maçı kaybettiği turlar

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde ilk maçta kaybettiği eşleşmeler ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Rakip İlk maç (FB-Rakip) Rövanş (FB-Rakip)
1961-62 Şampiyon Kulüpler Kupası Nürnberg (Almanya) 1-2 0-1
1963-64 Kupa Galipleri Kupası MTK (Macaristan) 0-2 3-1 ve 0-1
1964-65 Şampiyon Kulüpler Kupası DWS (Hollanda) 1-3 0-1
1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası Ajax (Hollanda) 0-2 0-2
1970-71 Şampiyon Kulüpler Kupası Carl Zeiss Jena (Almanya) 0-4 0-1
1972-73 UEFA Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 0-3 1-0
1973-74 UEFA Kupası Nice (Fransa) 0-4 2-0
1974-75 Şampiyon Kulüpler Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 1-2 0-2
1975-76 Şampiyon Kulüpler Kupası Benfica (Portekiz) 0-7 1-0
1977-78 UEFA Kupası Aston Villa (İngiltere) 0-4 0-2
1979-80 Kupa Galipleri Kupası Arsenal (İngiltere) 0-2 0-0
1980-81 UEFA Kupası Bero (Bulgaristan) 0-1 1-2
1983-84 Şampiyon Kulüpler Kupası Bohemians (Çekya) 0-1 0-4
1984-85 UEFA Kupası Fiorentina (İtalya) 0-1 0-2
1985-86 Şampiyon Kulüpler Kupası Göteborg (İsveç) 0-4 2-1
1989-90 Şampiyon Kulüple Kupası Sparta Prag (Çekya) 1-3 1-2
1990-91 UEFA Kupası Atalanta (İtalya) 0-1 1-4
1994-95 UEFA Kupası Cannes (Fransa) 0-4 1-5
1995-96 UEFA Kupası Real Betis (İspanya) 1-2 0-2
1998-99 UEFA Kupası Göteborg (İsveç) 1-2 1-0
2002-03 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Feyenoord (Hollanda) 0-1 0-2
2004-05 UEFA Kupası Real Zaragoza (İspanya) 0-1 1-2
2006-07 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Dinamo Kiev (Ukrayna) 1-3 2-2
2009-10 UEFA Avrupa Ligi Lille (Fransa) 1-2 1-1
2010-11 UEFA Avrupa Ligi play-off PAOK (Yunanistan) 0-1 1-1
2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Spartak Moskova (Rusya) 1-2 1-1
2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Arsenal (İngiltere) 0-3 0-2
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