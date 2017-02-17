27'de sadece 1 kez

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 yenilen Fenerbahçe'ye, ilk maçları kaybetmek yaramıyor.
Fenerbahçe, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, bugüne dek tur mücadelelerinin 27'sinde ilk maçları kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 27 eşleşmenin sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.
Krasnodar deplasmanından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe, Kadıköy'de 22 Şubat'ta seyircisi önünde çıkacağı maçta tur arayacak.
Sadece Göteborg'u eledi
Fenerbahçe, ilk maçı kaybettiği turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.
Avrupa'da 1998-1999 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı.
İstanbul'daki rövanşta ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.
İlk maçı kaybettiği turlar
Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde ilk maçta kaybettiği eşleşmeler ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Rakip
|İlk maç (FB-Rakip)
|Rövanş (FB-Rakip)
|1961-62
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Nürnberg (Almanya)
|1-2
|0-1
|1963-64
|Kupa Galipleri Kupası
|MTK (Macaristan)
|0-2
|3-1 ve 0-1
|1964-65
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|DWS (Hollanda)
|1-3
|0-1
|1968-69
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Ajax (Hollanda)
|0-2
|0-2
|1970-71
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Carl Zeiss Jena (Almanya)
|0-4
|0-1
|1972-73
|UEFA Kupası
|Ruch Chorzow (Polonya)
|0-3
|1-0
|1973-74
|UEFA Kupası
|Nice (Fransa)
|0-4
|2-0
|1974-75
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Ruch Chorzow (Polonya)
|1-2
|0-2
|1975-76
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Benfica (Portekiz)
|0-7
|1-0
|1977-78
|UEFA Kupası
|Aston Villa (İngiltere)
|0-4
|0-2
|1979-80
|Kupa Galipleri Kupası
|Arsenal (İngiltere)
|0-2
|0-0
|1980-81
|UEFA Kupası
|Bero (Bulgaristan)
|0-1
|1-2
|1983-84
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Bohemians (Çekya)
|0-1
|0-4
|1984-85
|UEFA Kupası
|Fiorentina (İtalya)
|0-1
|0-2
|1985-86
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Göteborg (İsveç)
|0-4
|2-1
|1989-90
|Şampiyon Kulüple Kupası
|Sparta Prag (Çekya)
|1-3
|1-2
|1990-91
|UEFA Kupası
|Atalanta (İtalya)
|0-1
|1-4
|1994-95
|UEFA Kupası
|Cannes (Fransa)
|0-4
|1-5
|1995-96
|UEFA Kupası
|Real Betis (İspanya)
|1-2
|0-2
|1998-99
|UEFA Kupası
|Göteborg (İsveç)
|1-2
|1-0
|2002-03
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Feyenoord (Hollanda)
|0-1
|0-2
|2004-05
|UEFA Kupası
|Real Zaragoza (İspanya)
|0-1
|1-2
|2006-07
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Dinamo Kiev (Ukrayna)
|1-3
|2-2
|2009-10
|UEFA Avrupa Ligi
|Lille (Fransa)
|1-2
|1-1
|2010-11
|UEFA Avrupa Ligi play-off
|PAOK (Yunanistan)
|0-1
|1-1
|2012-13
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Spartak Moskova (Rusya)
|1-2
|1-1
|2013-14
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Arsenal (İngiltere)
|0-3
|0-2