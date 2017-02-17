HENTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmaları oynanacak. Bayanlar Süper Lig'e ise 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Bayanlar Süper Lig
18 Şubat Cumartesi:
13.00 Samsun Gençlik-Osmangazi Belediyespor (Samsun Atatürk)
14.00 Aksaray Belediyespor-Adana Şakirpaşa (Hasan Dağı)
15.00 Artsam Koleji-Zağnosspor (Kastamonu Atatürk)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
19 Şubat Pazar:
14.00 Genç Uşakspor-Üsküdar Belediyespor (Kalfa)
Erkekler Süper Lig
19 Şubat Pazar:
15.00 Trabzonspor-Selçuklu Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)
15.00 Maliye Piyango-Amasya Taşova YİBO (THF)
16.00 Beşiktaş Mogaz-Göztepe (Süleyman Seba)
17.00 Beykoz Belediyespor-Antalyaspor (Recep Şahin Köktürk)
17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Merzifon Belediyespor (THF)
17.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Nilüfer Belediyesi)
17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Bozokspor (Aziziye)