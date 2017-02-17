Hentbolda haftanın programı
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HENTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Hentbolda haftanın programı

Erkekler Süper Lig'de 18. hafta, Bayanlar Süper Lig'e ise 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmaları oynanacak. Bayanlar Süper Lig'e ise 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Bayanlar Süper Lig

18 Şubat Cumartesi:

13.00 Samsun Gençlik-Osmangazi Belediyespor (Samsun Atatürk)

14.00 Aksaray Belediyespor-Adana Şakirpaşa (Hasan Dağı)

15.00 Artsam Koleji-Zağnosspor (Kastamonu Atatürk)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

19 Şubat Pazar:

14.00 Genç Uşakspor-Üsküdar Belediyespor (Kalfa)

Erkekler Süper Lig

19 Şubat Pazar:

15.00 Trabzonspor-Selçuklu Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

15.00 Maliye Piyango-Amasya Taşova YİBO (THF)

16.00 Beşiktaş Mogaz-Göztepe (Süleyman Seba)

17.00 Beykoz Belediyespor-Antalyaspor (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Merzifon Belediyespor (THF)

17.00 Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol (Nilüfer Belediyesi)

17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Bozokspor (Aziziye) 

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