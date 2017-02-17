VOLEYBOL HAFTANIN PROGRAMI

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17, Efeler Ligi'nde ise 16. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
18 Şubat Cumartesi:
13.00 Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe (Anafartalar)
15.00 Halkbank-İdmanocağı (TVF Başkent)
16.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (VakıfBank Spor Sarayı)
16.30 Seramiksan-Sarıyer Belediyespor (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Cengiz Göllü)
19 Şubat Pazar:
13.00 Galatasaray-Beşiktaş (GS Park)
Efeler Ligi
19 Şubat Pazar:
14.00 Halkbank-Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (GS Park)
15.00 Tokat Belediye Plevne-Maliye Piyango (Hüseyin Akbaş)
15.30 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası (İnegöl)
16.00 Şanlıurfa Memleketspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Şanlıurfa GAP Arena)
20 Şubat Pazartesi
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji)