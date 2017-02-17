Voleybol haftanın programı
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VOLEYBOL HAFTANIN PROGRAMI

Voleybol haftanın programı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 17, Efeler Ligi'ne ise 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17, Efeler Ligi'nde ise 16. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

18 Şubat Cumartesi:

13.00 Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe (Anafartalar)

15.00 Halkbank-İdmanocağı (TVF Başkent)

16.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (VakıfBank Spor Sarayı)

16.30 Seramiksan-Sarıyer Belediyespor (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Cengiz Göllü)

19 Şubat Pazar:

13.00 Galatasaray-Beşiktaş (GS Park)

Efeler Ligi

19 Şubat Pazar:

14.00 Halkbank-Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (GS Park)

15.00 Tokat Belediye Plevne-Maliye Piyango (Hüseyin Akbaş)

15.30 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası (İnegöl)

16.00 Şanlıurfa Memleketspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Şanlıurfa GAP Arena)

20 Şubat Pazartesi

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji)

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