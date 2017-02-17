Gençlerbirliği kongresi, canlı yayınla Klasspor'da
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GENÇLERBİRLİĞİ KONGRESİ, CANLI YAYINLA KLASSPOR'DA

Gençlerbirliği kongresi, canlı yayınla Klasspor'da

Gençlerbirliği Kongresi, Klasspor’dan özel röportajlar ve değerlendirmeler ile canlı yayında olacak.

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Gençlerbirliği Olağanüstü Kongresi 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı Şüra Salonunda gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanması beklenen kongrede Murat Cavcav’dan başka adaylığını açıklayan olmadı.

Yarın çoğunluğun sağlanaması durumunda önümüzdeki hafta Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte bu sefer çoğunluk şartı aranmadan kongre toplanacak.

Murat Cavcav’ın yönetiminde ciddi revizyon beklenmiyor. Şu ana kadar listede herhangi bir isim açıklanmıyor iken mevcut yönetimden 3 ya da 4 ismin değişeceği tahmin ediliyor.

Gençlerbirliği Kongresi, Klasspor’dan özel röportajlar ve değerlendirmeler ile canlı yayında olacak.

Facebook’da Klasspor sayfası üzerinden ve sitemizden canlı yayını izleyebileceksiniz.
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