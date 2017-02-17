BASKETBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne İntegral Forex Türkiye Kupası maçları nedeniyle ara verilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 18, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
18 Şubat Cumartesi:
14.00 MBK Doğuş Hastanesi-İstanbul Üniversitesi (Edip Buran)
14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Canik Belediyespor (Tosyalı)
14.00 Girne Üniversitesi-BOTAŞ (Mamak Belediyesi)
19 Şubat Pazar:
14.00 Adana ASKİ-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Menderes)
15.00 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi (Abdi İpekçi)
15.30 Fenerbahçe-Bellona AGÜ (Metro Enerji Arena)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Antakya)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
17 Şubat Cuma:
14.30 Final Gençlik-Gelişim Koleji (Final Okulları)
18 Şubat Cumartesi:
16.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Samsun Büyükşehir Belediye Anakent (Gazanfer Bilge)
16.30 Petkimspor-Pertevniyal (ENKA)
17.00 Mamak Belediye Ankara DSİ-Bursaspor Durmazlar (Mamak Belediyesi)
17.00 Nesine.com Eskişehir Basket-Türk Telekom (Anadolu Üniversitesi)
17.00 Düzce Belediyespor-Yalova Group Belediye (Kalıcı Konutlar Merkez)
17.30 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Muğla Orman (Sakarya Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Acıbadem Üniversitesi (Akhisar Belediye)
19 Şubat Pazar:
16.00 Afyon Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Afyonkarahisar Atatürk)