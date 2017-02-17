ANKARAGÜCÜ'NDE "HATIRA BİLETLERİ" BUGÜN SATIŞA ÇIKIYOR

Ankaragücü yönetimi, Tokatspor maçına özel hatıra biletleri bastırmaya karar verdi.

Ankaragücü'nün şölen havası şeklinde geçmesini planladığı Tokatspor maçının seyircisiz oynanacağı açıklamasının ardından farklı bir gelişme ortaya çıktı. Ankaragücü yönetimi, Tokatspor maçına özel hatıra biletleri bastırmaya karar verdi.

Bugün saat 15.00'den itibaren Tandoğan Tesisleri'nde satılmaya başlanacak olan hatıra biletleri, MKE Ankaragücü Gençlik Spor Kulübü Anadolubank Ulus Şubesi TR4100 135 0000000 918 851 0001 İban nolu hesaptan da alınabilecek.

Yapılan açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Gümüşhanespor ile yapılan müsabakadaki saha olayları sebebi ile kendi sahamızda yapacağımız 2 maçı seyircisiz oynamamız yönünde karar verilmiştir. Bu nedenle 18.02.2017 Cumartesi Günü saat 13:30′da yapacağımız Tokatspor müsabakası seyircisiz oynanacaktır.

Taraftarlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda, bu müsabakaya hatıra bileti bastırılması yönünde karar alınmıştır. Hatıra biletimizin değeri 5 tl olup, 17.02.2017 (bugün) saat 15:00′dan itibaren Tandoğan kulüp binamız ve store mağazamızdan satışa sunulacaktır. Ayrıca maç günü (18.02.2017) saat 10:00′dan itibaren Tandoğan kulüp binamız ve 19 Mayıs Stadyumu Gençlik Parkı gişelerinden bilet satışına devam edilecektir.

Bu bağlamda kulübümüze Ankara dışından destek vermek isteyen taraftarlarımızda MKE Ankaragücü Gençlik Spor Kulübü Anadolubank Ulus Şubesi TR4100 135 0000000 918 851 0001 İban nolu hesabımıza uygun görecekleri yardımı yapabilirler.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ"