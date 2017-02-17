Futbolda haftanın programı
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FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 21. hafta maçlarıyla devam edilecek.

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Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 21. hafta maçlarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 23, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 26, 2 ve 3. gruplarda ise 23. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

17 Şubat Cuma:

19.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19 Şubat Pazar:

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)

20 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park Arena)?

TFF 1. Lig

17 Şubat Cuma:

18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu (Samsun 19 Mayıs)

18 Şubat Cumartesi:

13.00 Manisaspor-Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)

18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe (Şanlıurfa GAP Arena)

19 Şubat Pazar:

13.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

16.00 Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Atatürk)

18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

20 Şubat Pazartesi:

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Gaziantep Arena)

18.30 Denizlispor-Sivasspor (Denizli Atatürk)

Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

19 Şubat Pazar:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ofspor (Kazım Karabekir)

13.00 Fatih Karagümrük-Sivas Belediyespor (Vefa)

13.30 İstanbulspor-Nazilli Belediyespor (Bahçelievler İl Özel İdare)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Konya Anadolu Selçukspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Kahramanmaraşspor (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler (Devrek İlçe)

13.30 Keçiörengücü-Hacettepe (Ankara Aktepe)

13.30 Fethiyespor-Pendikspor (Fethiye İlçe)

13.30 Bucaspor-Kocaeli Birlikspor (Yeni Buca)

Kırmızı Grup

18 Şubat Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Tokatspor (Ankara 19 Mayıs)

19 Şubat Pazar:

13.00 Hatayspor-İnegölspor (Antakya Atatürk)

13.00 1461 Trabzon-Etimesgut Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Menemen Belediyespor-Eyüpspor (Menemen İlçe)

13.30 Tuzlaspor-Niğde Belediyespor (Tuzla Belediye)

13.30 Kayseri Erciyesspor-Gümüşhanespor (Kayseri Atatürk)

13.30 Aydınspor 1923-Karşıyaka (Adnan Menderes)

13.30 Kastamonuspor 1966-Kırklarelispor (Gazi)

13.30 BUGSAŞ Spor-Sarıyer (Ankara OSTİM)

Spor Toto 3. Lig

1. Grup

19 Şubat Pazar:

12.30 Cizrespor-Kızılcabölükspor (Cizre İlçe)

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Altay (Van Atatürk)

13.00 Erzin Belediyespor-Çorum Belediyespor (Erzin İlçe)

13.30 Karacabey Birlikspor-Bayburt Grup Özel İdare (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

13.30 Kütahyaspor-Kocaelispor (Dumlupınar)

13.30 Manavgatspor-Kartalspor (Evrenseki)

13.30 Ankara Demirspor-Kozan Belediyespor (Cebeci İnönü)

13.30 Tekirdağspor-Sancaktepe Belediyespor (Namık Kemal)

13.30 Gölcükspor-Beylerbeyi (Gölcük)

2. Grup

18 Şubat Cumartesi:

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Kemerspor 2003 (Vefa)

19 Şubat Pazar:

13.00 Yomraspor-Dardanelspor (Yomra İlçe)

13.00 Pazarspor-Türk Metal Kırıkkalespor (Pazar İlçe)

13.00 Dersimspor-Düzcespor (Tunceli Atatürk)

13.00 Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)

13.30 Derincespor-Yeşil Bursa (İzmit İsmetpaşa)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kırıkhanspor (Bodrum İlçe)

13.30 Tire 1922-Silivrispor (Tire 4 Eylül)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çatalcaspor (Mümin Özkasap)

3. Grup

19 Şubat Pazar:

13.00 Orduspor-Bergama Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

13.00 Diyarbekirspor-Ankara Adliyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.00 Bayrampaşa-Muğlaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Denizli Büyükşehir Belediyespor-Afjet Afyonspor (Doğan Seyfi Atlı)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Maltepespor (Tarsus İlçe)

13.30 Sakaryaspor-Payasspor (Sakarya Atatürk)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Sultanbeyli Belediyespor (Darıca İlçe)

13.30 Orhangazispor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Orhangazi İlçe)

20 Şubat Pazartesi:

13.00 Elaziz Belediyespor-12 Bingölspor (Elazığ Atatürk) 

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