CENK TOSUN AVRUPA'DA DA YÜKSELİYOR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımını 3-1 yenen Beşiktaş, rövanş mücadelesi için avantajlı bir skor elde etti.

İlk yarıda Soares'in kendi kalesine attığı golle öne geçen ancak Barda'nın golüne engel olamayarak soyunma odasına 1-1 beraberlikle giden siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda Cenk Tosun'un golüyle 2-1 öne geçti. Bundan sonraki iki hücumunda da topları direğe takılan Beşiktaş, rakibine son bölümde pozisyon şansı vermedi ve uzatma dakikalarında Atiba Hutchinson ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Avrupa'da bu sezon ikinci galibiyetini aldı

Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesiyle başlayan Beşiktaş, Avrupa arenasında bu sezon ikinci galibiyetini elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde sadece Napoli'yi yenebilen siyah-beyazlılar, grubu 4 beraberlik ve bir yenilgiyle tamamlamıştı.

Beşiktaş, Avrupa'da bu sezon iki galibiyetini de deplasmanda kazandı.

İsrail takımlarına yine yenilmedi

Beşiktaş, İsrail temsilcileriyle yaptığı 5. karşılaşmayı da yenilgi almadan bitirdi.

Daha önce 4 kez bu ülke ekipleriyle karşılaşan, ikişer galibiyet ve beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, bu gece elde ettiği sonuçla rakiplerini 3. kez yendi.

Cenk Tosun Avrupa'da da yükseliyor

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Cenk Tosun, Spor Toto Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa kupası maçlarında da etkili futbolunu sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile İstanbul'da oynanan müsabakada güzel bir gole imza atan Cenk, bu sezon Avrupa maçlarındaki ikinci golünü Hapoel Beer-Sheva'ya attı.

Avrupa kupalarında 5 gole ulaşan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 4 gol atan Sergen Yalçın, Mert Nobre ve İbrahim Akın'ı geride bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncu 5 gollü Tayfur Havutçu, Pascal Nouma, Hugo Almeida, Gökhan Töre, Filip Holosko ve Ertuğrul Sağlam'ı yakaladı.

Beşiktaş'ın son golünü atan Atiba Hutchinson, bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşayan Kanadalı oyuncu, ayrıca siyah-beyazlı formayla Avrupa kupasındaki ilk golünü kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 23 Şubat Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak.