HACETTEPE'DE "BİRLİK VE BERABERLİK" YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Hacettepe’de hafta sonu oynanacak Keçiörengücü maçı öncesinde moral yemeği düzenlendi.

Foto Albümü Hacettepe'de "birlik ve beraberlik" yemeği düzenlendi 9 FOTO

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Hacettepe’de hafta sonu oynanacak Keçiörengücü maçı öncesinde moral yemeği düzenlendi.

Hacettepe’nin Asbaşkanı Aykut Akalın’ın sahibi olduğu Gölbaşı’ndaki düğün salonlarında gerçekleştirilen akşam yemeğine, Gençlerbirliği Başkanvekili Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, Hacettepe Başkanı Arif Ölmez ve yönetim kurulu üyeleri, Hacettepe’nin Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ile antrenörleri ve oyuncuları katıldı.

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Murat Cavcav: “Formanın hakkını vereceğinize inanıyorum”

Hacettepe’nin Keçiörengücü ile oynayacağı kritik maç öncesinde Mor-Menekşeli takımı yalnız bırakmayan Gençlerbirliği Başkanvekili ve Kırmızı-Siyahlı ekipte yapılacak kongre öncesinde başkan adaylığını açıklayan Murat Cavcav, “Gençlerbirliği olarak Alanya’dan mağlubiyetle dönünce moralimiz bozuktu, bu kötü sonucun etkisiyle dönüş yolunda birbirimizle konuşamadık bile. Ertesi gün Ankara’ya geldiğimizde yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber Hacettepe’nin maçına geldik. Hacettepe’nin aldığı galibiyete şahit olunca mutlu olduk ve moral bulduk. Başarılarınızın devamını diliyorum. “ dedi.

Keçiörengücü maçı öncesi Hacettepeli oyunculara seslenen Cavcav,

“Elde edeceğimiz başarılar doğrultusunda iyi bir teknik heyetiniz ve teknik direktörünüz var. Geçen haftaki güzel galibiyetinizi, bu hafta güçlü ekip Keçiörengücü karşısında da devam ettireceğinize inanıyorum. Keçiörengücü’ne karşı formanın hakkını vereceğinize adım gibi eminim. Her şey gönlünüzle olsun.” diye konuştu.

Arif Ölmez: “Üstlendiğimiz misyonun bilincindeyiz”

Yeni seçilen bir yönetim olduklarının altını çizen Hacettepe Başkanı Arif Ölmez, “Yaklaşık 6 hafta önce yönetimde görev değişikliği oldu. Bu nöbeti, biz devraldık. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirip yeni gelecek arkadaşlara kadar iyi işler yapmanın uğraşını vereceğiz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile bunun bilincinde hareket ediyoruz.” dedi.

Yeni kurulan bir ekip olduklarını, bunun sıkıntısını yavaş yavaş atlattıklarını belirten Ölmez, “Hacettepe’de sezon başında yeni bir takım kurulmuştu. Takımın yüzde 80-90 arası yeni isimlerden oluşmuştu. Sezonun ilk yarısında bunun sıkıntısını yaşadık. Yetenekli bir ekiptik ama adaptasyon sürecinden dolayı bazı sıkıntılar yaşadık. Haftalar geçtikçe bu tip sıkıntıları üzerimizden atmaya başladık. İyi oynamaya başladıktan sonra Amedspor’u 5-2 yendik ve son hafta da Anadolu Üsküdar’ı 2-1 yenmeyi başardık. Üzerimizdeki şanssızlığı kırdığımıza inanıyorum. Daha iyi işleri de yapacağız.” şeklinde konuştu.

Bu senenin geçiş yılı olacağını vurgulayan Ölmez, “Şu puan olarak alt sıralarda gibi görünsek de bu takımın yerinin burası olmadığını çok iyi biliyorum. Önümüzdeki haftalarda, iyi oyunumuzu güzel skorlarla süsleyeceğimize inanıyorum. Hacettepe’yi sezon sonunda hak ettiği yere getirmek için mücadele edeceğiz. Devre arasında iyi transferler yapıp takımımızı güçlendirdik. Ayrıca altyapımızdan oyuncuları da A takıma kazandırdık. Takım içindeki rekabeti arttırdıktan sonra başarının da geleceğini düşünüyorum. Bu sene sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Asıl hedefimiz, gelecek sene için olacak. “ ifadesini kullandı.

Hacettepe’nin sportif başarı dışında önemli bir misyonunun olduğunu hatırlatan Ölmez, “Hacettepe’nin tek amacı, sportif başarı değildir. Gençlerbirliği’nin akademi takımı olma hüviyetine de sahibiz. Gençlerbirliği’nin alt yapısında gelişme gösteren oyuncuları, Hacettepe’de değerlendirip Kırmızı-Siyahlı ekibin bünyesine katmak istiyoruz. Üstlendiğimiz bu misyon doğrultusunda hareket edeceğiz. “ diye açıklamasını sonlandırdı.

Aykut Akalın: “Güzel günler yaşayacağız”

Birlik ve beraberlik yemeğinin düzenlenmesinde önemli bir desteği olan Hacettepe Asbaşkanı Aykut Akalın ise “İnşallah bugünlerden kurtulup çok güzel günler yaşayacağız. Sezon sonunda elde edilecek başarının ardından yine balomuzu yapacağımıza inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Hüseyin Çolak: “Mustafa Kaplan özel bir hoca”

Keçiörengücü maçından galip geleceklerine inandıklarını söyleyen Hacetepe’nin oyuncularından Hüseyin Çolak, “Zor bir sakatlığı atlattıktan sonra takıma geri döndüm. Sezon başında yeni bir takım kurulmuştu, bunun zorluklarını çektik. İyi sonuçlar alamadık. Mustafa Kaplan’ın takımın başına gelmesiyle herkesin yüzü gülmeye başladı, mutluyuz. Son iki maçtan 4 puan aldık, Keçiörengücü maçından da galip geleceğimize inanıyorum. “ dedi.

Mustafa Kaplan’ın özel bir hoca olduğunu belirten Hüseyin Çolak, “Mustafa Kaplan, oyuncuların dilinden anlayan bir isim. Motivasyon konusunda bizi iyi duruma getirdi. Şu ana kadar 20-30 hoca ile çalıştım, Mustafa Kaplan’ın en iyilerden birisi olduğunu söyleyebilirim. “ diye konuştu.

Mahmut Bilir: “Bu sene tecrübe olacak”

Devre arasında Gençlerbirliği’nden Hacettepe’ye kiralık olarak gelen Mahmut Bilir, “Alt yapıda yıllarca oynadığım arkadaşlarım ile bu sene yine buluştum. İyi bir seri yakaladık. Birlik ve beraberliğimiz iyi durumda. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız, bu saatten sonra en iyisini yapacağız. Bu sezon sıkıntılı bir yerdeyiz ama korku yaşamayız. Bu durum sadece bize tecrübe katacaktır. Derslerimizi iyi çıkarıp kümede kalacağız. “ dedi.

Taylan Antalyalı: “Gençlerbirliği’ne geri dönmek istiyorum”

Hacettepe’de iyi izler bırakıp Gençlerbirliği’ne geri dönmek istediğini kaydeden Taylan Antalyalı, “Bu sezon Gençlerbirliği’nden Hacettepe’ye geçtim. İki kulüp arasında sadece 2 metrelik bir fark var. Ben kendimi genç olarak kabul ediyordum ancak bu takımda benden de genç oyuncular var. Devre arasında iyi takviyeler yaptık. Sıkıntılı bir yerde gözüküyor olabiliriz ama sezonu iyi yerde bitireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda takıma ve kendime güveniyorum. Bu sezon iyi performans gösterip Gençlerbirliği’ne geri dönmek ve yarım bıraktığım işleri devam ettirmek istiyorum. “ ifadelerini kullandı.

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