AKÇAY: "NASIL OYNAMAMIZ GEREKİYORSA ÖYLE OYNADIK"

Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Olympiakos maçı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Olympiakos önünde gerektiği gibi oynadıklarını söyledi.



Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısına katılan Akçay, çok zor bir deplasmandan berabere döndüklerini belirterek, "Öz güveni yüksek ve iyi bir takım. Deplasmanda nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık." dedi.



Topa karşı sert bir oyun tarzını benimsediklerini anlatan Akçay, "Temaslı oyun bizi rahatlatacaktı. Temaslı oyunu seçtik. Topa karşı sert olma konusunda stratejimiz vardı. İlk yarı daha iyiydik. Olympiakos seyircisini arkasına alarak ikinci devrede atak sayısını arttırdı. İstatistiklere baktığımızda da bizden öndeydiler. Maçı berabere bitirdik. Evimize ne değer taşıyor bilmem ama dönüyoruz. Evimizde başarılı olmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Olympiakos’un karşılaşmaya daha agresif başlayacağını beklediklerini ancak böyle olmadığını dile getiren teknik direktör Akçay, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz ne olursa olsun bu stratejimizi müsabaka boyunca sürdürmekten yanaydık. Bu bir tuzak da olabilirdi. Futbolda taktik oyunları olabilir. Avrupa liglerinde satranç hamlelerini dikkate almalısınız, saygı göstermelisiniz. Biz bu saygıyı sürdürmekten yana olduk. Bir puanı evimize taşıdık."