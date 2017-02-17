Osmanlıspor, Yunanistan'dan istediğini aldı!
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OSMANLISPOR, YUNANİSTAN'DAN İSTEDİĞİNİ ALDI!

Osmanlıspor, Yunanistan'dan istediğini aldı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos'a konuk olan Osmanlıspor, maçı 10 kişi tamamlayan rakibiyle golsüz berabere kaldı, tur şansını rövanşa taşıdı.

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Olympiakos: 0 - Osmanlıspor: 0

Stat: Georgios Karaiskakis 

Hakemler: Ruddy Buquet, Frederic Cano, Cyril Gringore (Fransa)

Olympiakos: Leali, Figueiras, Botia, Viana, Cissokho, Martins (Dk. 87 Ansarifard), Retsos, Seba, Fortounis (Dk. 71 Manthatis), Androutsos, Cardozo (Dk. 76 Romao)

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Carlos (Dk. 87 Maher), Musa Çağıran, Bifouma (Dk. 90+4 Mehmet Güven), Nidaye, Regattin, Delarge (Dk. 81 Rusescu)

Kırmızı kart: Dk. 74 Viana (Olympiakos)

Sarı kartlar: Dk. 6 Figueiras, Dk. 11 Retsos, Dk. 45+1 Fortounis, Dk. 65 Botia (Olympiakos), Dk. 14 Carlos, Dk. 27 Nidaye, Dk. 61 Pinto, Dk. 63 Numan Çürüksu (Osmanlıspor)

::Maçtan dakikalar::

2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fortounis'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

20. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında topla sağdan ceza alanına giren Bifouma'nın yerden çıkardığı topa Ndiaye yetişemeyince Türk ekibi bir golden oldu.

41. dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte topla buluşan Botia'nın vuruşundan kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Osmanlıspor defansının hatasında topu kapan Cardozo'nun yerden şutunda kaleci tehlikeyi önledi.

44. dakikada Vrsajevic'in ön direğe topla buluşan Ndiaye rakibini geçtikten sonra vuruşuna yaptı ancak kaleci Leali meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Olympiakos-Osmanlıspor karşılaşması 0-0 tamamlandı.

55. dakikada gelişen Olympiakos atağında Seba'nın karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Karcemarskas, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

57. dakikada ev sahibi takımın kullandığı kornerde ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Martins'in yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Karcemarskas meşin yuvarlığı son anda kornere çeldi.

Müsabaka golsüz sona erdi.

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